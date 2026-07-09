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Antrenorul Fabio Grosso, prezentat oficial la Fiorentina, noua echipă a lui Radu Drăgușin. Ce a spus despre internaționalul român

Fabio Grosso a fost prezentat oficial, joi, ca noul antrenor al Fiorentinei, echipă la care a ajuns în această vară și internaționalul român Radu Drăgușin. Fostul campion mondial din 2006 a trasat direcțiile proiectului de pe „Artemio Franchi” și a avut și primele declarații despre fundașul român.
Antrenorul Fabio Grosso, prezentat oficial la Fiorentina, noua echipă a lui Radu Drăgușin. Ce a spus despre internaționalul român
sursă foto: ACS Fiorentina
Petre Apostol
09 iul. 2026, 17:55, Sport
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Momentul prezentării a coincis simbolic cu împlinirea a 20 de ani de la penalty-ul transformat de Grosso în finala Cupei Mondiale din 2006, care a adus titlul Italiei.

„Anii trec, dar ceea ce am realizat atunci va rămâne în istoria fotbalului. Îi mulțumesc Fiorentinei și familiei Commisso pentru această oportunitate. Știu responsabilitatea pe care o am și sper să duc acest club ambițios spre ceva important”, a declarat tehnicianul în conferință.

Primele cuvinte despre Drăgușin

Întrebat despre noile achiziții, Grosso a vorbit și despre Radu Drăgușin, împrumutat de la Tottenham.

„Am încredere în directorul sportiv și în alegerile sale. Pe Drăgușin îl cunoaștem bine, vine de la un club de top și este un transfer important”, a spus tehnicianul, sugerând că fundașul român ar putea avea un rol important în proiectul Fiorentinei.

Internaționalul român revine în Serie A, competiție în care s-a remarcat

Radu Drăgușin a ajuns la Fiorentina sub formă de împrumut de la Tottenham pentru sezonul 2026-2027, cu o clauză de cumpărare obligatorie condiționată de îndeplinirea unor obiective legate de numărul de apariții.

Dacă acestea vor fi atinse, clubul italian va achita aproximativ 25 de milioane de euro, iar Tottenham va păstra și un procent dintr-un eventual transfer viitor.

În vârstă de 24 de ani, Drăgușin revine astfel în Serie A după experiența din Premier League. Accidentarea gravă la genunchi și concurența din lot i-au limitat minutele în ultimul sezon. Mutarea la Fiorentina îi oferă șansa de a-și relansa cariera într-un campionat pe care îl cunoaște foarte bine, după perioadele petrecute la Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa.

Reconstruirea echipei

Grosso a explicat că obiectivul este reconstruirea echipei și transformarea Fiorentinei într-una dintre protagonistele din Serie A.

„Clubul vrea să construiască ceva frumos. Încercăm să punem toate piesele la loc pentru a avea o echipă competitivă și durabilă. Câștigarea unui trofeu în anul Centenarului clubului ar fi un vis. Trebuie să avem mereu ambiția de a ridica ștacheta. Vrem să-i facem mândri pe suporterii noștri și să transformăm Fiorentina într-una dintre protagonistele acestui campionat”, a mai spus noul antrenor, care a anunțat că va folosi un stil de joc ofensiv.

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