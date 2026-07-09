Rusia contestă la TAS suspendarea atleților ruși din competițiile internaționale

Federația Rusă de Atletism susține că excluderea atleților ruși și belaruși din competițiile internaționale este discriminatorie. Potrivit Reuters, organizația a anunțat că a depus o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) și că a angajat avocați specializați pentru a susține apelul.

În urmă cu o săptămână, Consiliul World Athletics – federația internațională de atletism – a reconfirmat excluderea atleților din Rusia și Belarus din competițiile internaționale, menținând sancțiunile impuse după invazia Rusiei în Ucraina.

Între timp, marți, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus (ROC), considerată un prim pas spre reintegrarea Rusiei în mișcarea olimpică. Cu toate acestea, decizia World Athletics rămâne în vigoare, iar atleții ruși continuă să fie excluși din competițiile internaționale.

Un prim pas spre reintegrare

Comitetul Olimpic Rus a fost suspendat de CIO în octombrie 2023, după ce a inclus în structura sa organizațiile sportive din regiunile ucrainene Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, aflate sub ocupație rusă. Comitetul Internațional Olimpic a apreciat atunci că această decizie încălca integritatea teritorială a Comitetului Olimpic al Ucrainei și prevederile Cartei Olimpice.

Suspendarea a fost ridicată după ce, recent, Comitetul Olimpic Rus a informat CIO că nu mai exercită autoritate asupra organizațiilor sportive din aceste teritorii. Măsura redeschide relația oficială dintre forul olimpic internațional și Comitetul Olimpic Rus, însă nu modifică automat deciziile federațiilor internaționale privind participarea sportivilor ruși la competiții.

Fără drapel și imn la Jocurile Olimpice

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, sportivii ruși eligibili au concurat sub statut neutru, fără drapel, imn sau alte simboluri naționale.