Ce decizie a luat Comitetul Internațional Olimpic în privința restricțiilor aplicate sportivilor din Belarus

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat joi o decizie de ultimă oră privind restricțiile aplicate sportivilor din Belarus în cadrul competițiilor.
Diana Nunuț
07 mai 2026, 17:40, Sport

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat joi că nu mai recomandă restricții pentru sportivii din Belarus în competițiile sportive internaționale. Acum, Comitetul, recomandă ca sportivii și echipele din Belarus să poată concura la nivel internațional sub numele, steagul și culorile naționale.

„CIO reafirmă că participarea sportivilor la competițiile internaționale nu ar trebui să fie limitată de acțiunile guvernelor lor, inclusiv de implicarea într-un război sau conflict. De la emiterea recomandărilor CIO pentru (federațiile sportive internaționale) și organizatorii de evenimente sportive internaționale, la 28 martie 2023, sportivii cu pașaport belarus au participat ca sportivi neutri individuali (AIN) la numeroase evenimente sportive internaționale, precum și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026, fără niciun incident pe terenul de joc sau în afara acestuia”, se arată în comunicatul de presă al CIO.

Sportivii din Rusia, în continuare sub restricții

Anunțul făcut joi nu se aplică însă și sportivilor din Rusia, CIO motivând că sunt situații diferite.

„Situația referitoare la Comitetul Olimpic Rus (ROC) este diferită de cea referitoare la Comitetul Olimpic Național (NOC) din Belarus. NOC din Belarus are o reputație bună și respectă Carta Olimpică. Deși ROC a avut schimburi constructive cu CIO cu privire la suspendarea sa, acesta rămâne suspendat în timp ce Comisia pentru Afaceri Juridice a CIO continuă să examineze problema”, mai spune CIO.

În martie 2023, CIO a recomandat ca sportivii din Belarus și Rusia să poată reveni la competiții, dar doar ca participanți neutri în probele individuale și numai dacă nu susțin activ războiul din Ucraina.

În contextul anunțului făcut joi, decizia de a pune în aplicare recomandările CIO revine federațiilor sportive internaționale.

World Aquatics, forul internațional de conducere pentru înot, sărituri în apă, înot artistic și polo pe apă, a ridicat deja luna trecută restricțiile impuse sportivilor din Belarus și din Rusia.

