Fotbaliști și artiști irlandezi cer boicotarea meciurilor Irlanda – Israel

Mai mulți fotbaliști, artiști și actori din Irlanda au cerut Federației Irlandeze de Fotbal să boicoteze meciurile pe care naționala feminină a Irlandei urmează să le dispute împotriva Israelului în această toamnă, invocând războiul și situația umanitară din Gaza.
Stadionul Aviva din Dublin/sursa foto: Pexels
Maria Miron
07 mai 2026, 17:53, Sport

O scrisoare deschisă transmisă miercuri Federației Irlandeze de Fotbal de către organizația Irish Sport for Palestine, care susține cauza palestiniană în sport, acuză Israelul de „genocid” în Gaza și cere anularea celor două partide programate între Irlanda și Israel.

Semnatari din sport și cultură

Potrivit The Jerusalem Post, scrisoarea – intitulată „Stop the Game” – a fost semnată de jucători din campionatul irlandez, de fostul selecționer Brian Kerr și de Louise Quinn, desemnată de două ori cea mai bună fotbalistă a Irlandei.

Printre semnatari se numără și trupa irlandeză Fontaines D.C., trio-ul hip-hop Kneecap, cântărețul Christy Moore și actorul Stephen Rea, nominalizat la Oscar.

Presiuni asupra Federației Irlandeze

Naționala feminină a Irlandei va întâlni Israelul de două ori în această toamnă, în Liga Națiunilor UEFA: pe 27 septembrie, într-un meci programat pe teren neutru și considerat pe teren propriu pentru selecționata israeliană, și pe 4 octombrie, la Aviva Stadium.

Printre susținătorii boicotului se numără și Roberto Lopes, căpitanul clubului irlandez de fotbal Shamrock Rovers și președintele Asociației Fotbaliștilor Profesioniști din Irlanda. Acesta a declarat că „amploarea pierderilor de vieți omenești trebuie să primeze în fața oricărei considerații sportive”.

„Irlanda are acum ocazia să dea un exemplu și să facă ceea ce alții nu fac”, a spus Lopes.

Guvernul susține disputarea meciurilor

Premierul Irlandei, Micheál Martin, a declarat însă că meciurile ar trebui să se dispute, chiar dacă guvernul irlandez critică politica Israelului în Gaza.

„Am criticat și ne-am opus foarte ferm politicii guvernului israelian, în special în Gaza. Am condamnat atacul Hamas asupra Israelului, care a fost absolut îngrozitor”, a afirmat acesta pentru presa irlandeză.

UEFA ar putea sancționa Irlanda

Șeful executiv al Federației Irlandeze, David Courell, avertizase anterior că refuzul disputării meciurilor ar putea aduce sancțiuni din partea UEFA și afecta fotbalul irlandez în competițiile viitoare.

Potrivit unui sondaj realizat de organizația suporterilor irlandezi, Irish Football Supporters Partnership, 76% dintre respondenți se opun disputării meciurilor.

