Medici fără Frontiere: Israelul folosește accesul la apă ca „armă” de pedeapsă colectivă în Gaza

Israelul folosește accesul la apă ca „armă” de pedeapsă colectivă în Gaza, spun reprezentanții Medici Fără Frontiere. Aceștia menționează distrugerea infrastructurii de apă și restricțiile de aprovizionare care agravează bolile, strămutarea și suferința umanitară.
Sursa: Mediafax Foto
Laura Buciu
28 apr. 2026, 16:28, Știri externe

Medici Fără Frontiere (MSF) a transmis marți că autoritățile israeliene folosesc accesul la apă ca pe o „armă” de pedeapsă colectivă împotriva palestinienilor din Gaza, cerând restabilirea imediată a rezervelor de apă și accesul umanitar neîngrădit, relatează Anadolu.

Într-un nou raport, MSF a transmis că restricțiile repetate privind accesul la apă fac parte dintr-un „model sistematic și cumulativ”.

„Autoritățile israeliene știu că fără apă viața se termină, totuși au distrus în mod deliberat și sistematic infrastructura de apă din Gaza, blocând în același timp în mod constant intrarea rezervelor legate de apă”, a declarat Claire San Filippo, manager de urgență MSF.

Aproape 90% din infrastructura de apă și canalizare din Gaza a fost deteriorată sau distrusă

Conform raportului, aproape 90% din infrastructura de apă și canalizare din Gaza a fost deteriorată sau distrusă, inclusiv stațiile de desalinizare, conductele și sistemele de canalizare.

„Palestinienii au fost răniți și uciși doar încercând să acceseze apă”, a spus San Filippo, avertizând că lipsurile alimentează bolile pe fondul supraaglomerării și al unui sistem de sănătate prăbușit.

MSF a arătat că una din cinci distribuții de apă a rămas goală între mai și noiembrie 2025 din cauza lipsurilor și a restricțiilor de acces.

ONG-ul a îndemnat Israelul să restabilească accesul la apă „la nivelurile necesare”, cerând în același timp aliaților să facă presiuni asupra Israelului pentru a înceta să împiedice accesul umanitar, inclusiv materialele necesare pentru infrastructura de apă.

„Consecințele acestei privări de acces la apă sunt de amploare asupra sănătății, igienei și demnității oamenilor”, se arată în raport.

