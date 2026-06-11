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Trump susține că a fost păcălit de kurzi: Le-am dat arme și le-au păstrat pentru ei, o rușine

Președintele SUA, Donald Trump, susține că americanii au fost păcăliți de kurzi. Le-am dat arme, dar le-au păstrat pentru ei, a dezvăluit Trump în timpul unui interviu, adăugând că este o rușine. Kurzii ar fi putut lansa o ofensivă terestră în Iran venind din Irak.
Trump susține că a fost păcălit de kurzi: Le-am dat arme și le-au păstrat pentru ei, o rușine
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 18:18, Politic
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Președintele Donald Trump a recunoscut în timpul unui interviu acordat Fox News că americanii le-au furnizat arme kurzilor. Aceștia nu le-au folosit pentru a-i ataca pe iranieni. Ne-au trădat, este o rușine, dar nu voi uita, a spus Trump.

„De fapt. ca să fiu sincer, le-am trimis arme kurzilor și am fost foarte dezamăgit de kurzi. Kurzii ne-au trădat. Cred că și-au păstrat armele pentru ei. Este o rușine. Dar îmi voi aminti asta”, a spus Donald Trump.

Trump confirmă unele zvonuri din luna martie

În luna martie, au apărut informații privitoare la un atac terestru al kurzilor în Iran. Conform informațiilor de atunci, kurzii au trecut frontieră venind din Irak și au ocupat mai multe poziții într-o zonă montană.

Sursele susțineau că americanii vor să ajute diferite grupări dispuse să lupte cu iranienii.

Până în prezent Casa Albă nu a confirmat planul de a înarma grupurile kurde și nici intenția de a lansa cu ajutorul kurzilor o ofensivă terestră în Iran.

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