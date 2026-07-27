Teheranul taie orice speculație: Nu negociem cu SUA

Autoritățile de la Teheran resping informațiile potrivit cărora ar fi solicitat discuții cu partea americană și susțin că diplomația rămâne un instrument pentru apărarea intereselor naționale, însă numai în condițiile respectării dreptului internațional.

Teheranul neagă existența unor discuții cu Washingtonul

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că informațiile potrivit cărora Iranul ar fi cerut negocieri cu Statele Unite sunt nefondate.

„Acest lucru nu este în concordanță cu principiile noastre. Afirmațiile conform cărora Iranul ar fi solicitat negocieri sunt doar zvonuri”, a afirmat oficialul iranian, citat de agenția semi-oficială Mehr și preluat de Anadolu.

Acesta a subliniat că Iranul consideră diplomația un instrument esențial pentru protejarea intereselor sale naționale, însă a precizat că, în acest moment, nu există negocieri directe cu partea americană.

„Nu am ezitat niciodată să folosim instrumentele diplomatice pentru a ne proteja interesele naționale. Considerăm diplomația un mijloc de protejare a intereselor naționale ale Iranului”, a declarat Baqaei.

Condițiile impuse de Teheran pentru reluarea dialogului

Întrebat în ce condiții ar putea începe noi negocieri, purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene a afirmat că Statele Unite trebuie să își schimbe atitudinea.

Potrivit acestuia, Washingtonul trebuie „să învețe să se comporte ca un guvern responsabil”, acuzând administrația americană că, în ultimii unul sau doi ani, a ignorat normele dreptului internațional și a acționat „ca o bandă mafiotă”.

Baqaei a adăugat că, atât timp cât această conduită continuă, nu poate exista un climat favorabil pentru reluarea negocierilor. Oficialul a recunoscut totuși că este posibil ca diferiți mediatori să transmită mesaje între cele două state, însă a insistat că nu există discuții oficiale în desfășurare.

Tensiunile militare par să se reducă temporar

Declarațiile diplomației iraniene vin după ce, duminică, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Amir Mohammad Akraminia, a anunțat că atacurile americane asupra Iranului au încetat în ultimele două zile, iar forțele iraniene și-au suspendat, la rândul lor, operațiunile de ripostă.

În același timp, publicația Axios a relatat că președintele american Donald Trump ar fi ordonat armatei SUA să oprească lansarea unor noi atacuri asupra Iranului, ceea ce ar fi pus capăt unei serii de aproape două săptămâni de lovituri zilnice.

În ultimele săptămâni, relațiile dintre Washington și Teheran au cunoscut o nouă escaladare. Statele Unite au lansat atacuri asupra unor obiective din Iran, iar autoritățile iraniene au răspuns prin lovirea unor ținte despre care au afirmat că reprezintă instalații și echipamente militare americane aflate în mai multe state din regiune.

Deși schimbul de atacuri pare să se fi redus în intensitate, declarațiile oficialilor iranieni arată că perspectivele unei reluări rapide a dialogului diplomatic rămân limitate, iar orice apropiere între cele două state depinde, în viziunea Teheranului, de o schimbare semnificativă a politicii Washingtonului.