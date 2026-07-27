Extrădarea lui Zbigniew Ziobro din SUA, cerută oficial de Polonia. Fostul ministru este acuzat de deturnarea fondurilor

Ziobro, unul dintre cei mai influenți politicieni ai fostului guvern conservator Lege și Justiție (PiS), respinge toate acuzațiile și susține că dosarul are un caracter politic.

Cererea de extrădare transmisă autorităților americane îl vizează pe Zbigniew Ziobro, fost ministru al Justiției și procuror general al Poloniei în perioada 2015-2023. Acesta este cercetat pentru 26 de capete de acuzare care vizează presupusa utilizare nelegală a fondurilor publice.

Potrivit informațiilor disponibile, fostul ministru se află în Statele Unite din luna mai, după ce a părăsit Ungaria în urma schimbării guvernului de la Budapesta, scrie TVP World.

Extrădarea lui Zbigniew Ziobro ar putea tensiona relațiile dintre Polonia și SUA

Solicitarea de extrădare ar putea deveni un subiect sensibil în relațiile dintre Varșovia și Washington, în contextul parteneriatului strategic dintre cele două state în domeniul securității.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, un oficial de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump l-ar fi ajutat pe Ziobro să obțină o viză pentru Statele Unite.

În prezent, Zbigniew Ziobro ocupă funcția de vicepreședinte al partidului Lege și Justiție (PiS) și, din punct de vedere oficial, își păstrează și mandatul de deputat în Parlamentul Poloniei.

Extrădarea, contestată de fostul ministru

Înainte de a ajunge în Statele Unite, Zbigniew Ziobro beneficiase de protecție internațională în Ungaria. Această protecție a fost însă revocată în luna iulie de noul guvern de la Budapesta, deschizând calea pentru demersurile judiciare inițiate de autoritățile poloneze.

Fostul ministru neagă toate acuzațiile formulate împotriva sa și afirmă că dosarul reprezintă o acțiune motivată politic, susținând că este ținta unei campanii desfășurate de actuala putere de la Varșovia.

Autoritățile poloneze nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare privind calendarul procedurii de extrădare. Decizia finală privind eventuala predare a lui Zbigniew Ziobro va reveni autorităților competente din Statele Unite, în baza acordurilor internaționale și a legislației aplicabile.