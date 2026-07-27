Netanyahu, în drum spre Washington. Iranul, subiectul prioritar al discuțiilor sale cu Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se îndreaptă spre Washington, unde se va întâlni cu președintele american Donald Trump pentru prima lor discuție față în față de la începutul conflictului lor cu Iranul.

Principalul subiect de pe agenda discuțiilor dintre cei doi este cel privind Iranul.

„În aceste vremuri complexe, trebuie să acționăm atât cu mare determinare, cât și cu mare înțelepciune. Vom discuta toate problemele de pe ordinea de zi, în primul rând Iranul. Desigur, obiectivul nostru este să ne protejăm securitatea și, de asemenea, să extindem cercul păcii din jurul nostru”, a scris Netanyahu într-un mesaj publicat pe platforma X.

Aceasta va fi a opta întâlnire a lui Netanyahu cu Trump de la revenirea președintelui american la Casa Albă și prima dintre cele două părți din luna februarie, înainte de izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu.

Israelul nu a participat la atacurile SUA împotriva Iranului din ultimele două săptămâni

Premierul israelian a recunoscut în ultimele săptămâni că el și Trump au avut unele divergențe, pe măsură ce interesele israeliene și americane în regiune păreau să se îndepărteze.

Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului în ultimele două săptămâni, operațiuni la care Israelul nu a luat parte. Totuși, Statele Unite și Iran au evitat pentru a treia noapte consecutiv să se atace reciproc, într-un semnal că ambele părți încearcă să ofere o nouă șansă negocierilor privind detensionarea conflictului din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Potrivit Reuters, o întâlnire cu Trump l-ar putea ajuta pe Netanyahu pe plan intern, unde se confruntă cu alegerile din 27 octombrie și se află într-o situație dificilă în sondajele de opinie.