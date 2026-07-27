Testarea anuală a testosteronului în armata SUA, criticată de experți. Terapia poate provoca infertilitate și alte riscuri

Specialiștii avertizează că măsura, deși urmărește îmbunătățirea capacității de luptă a personalului militar, ar putea duce la prescrierea inutilă a terapiei de substituție hormonală, cu efecte adverse importante, inclusiv infertilitate, risc crescut de cheaguri de sânge și accident vascular cerebral.

Departamentul american al Apărării a anunțat că, începând cu 15 iulie, toți militarii activi și rezerviștii cu vârsta de peste 30 de ani vor beneficia anual de testarea nivelului de testosteron.

Testarea anuală a testosteronului în armata SUA depășește recomandările medicale

Potrivit experților citați de Live Science, inițiativa Pentagonului depășește recomandările actuale ale organizațiilor medicale privind screeningul hormonal în rândul bărbaților.

Specialiștii avertizează că un rezultat izolat care indică un nivel scăzut al testosteronului nu este suficient pentru stabilirea unui diagnostic și nici pentru începerea tratamentului. Nivelul hormonului poate varia în funcție de factori precum somnul, activitatea fizică, stresul sau perioadele de antrenament intens, frecvente în cazul militarilor.

Luke Cox, lector în știința sportului și exercițiului fizic la Universitatea Swansea din Marea Britanie, a declarat că una dintre principalele sale îngrijorări este modul în care vor fi efectuate aceste teste și interpretate rezultatele.

Testarea putea duce la tratamente inutile

Îngrijorările privind administrarea excesivă a terapiei de substituție cu testosteron nu sunt noi. Încă din 2019, cercetătorii din sistemul medical militar american atrăgeau atenția că unii militari primesc tratament fără a îndeplini criteriile medicale necesare.

Potrivit unui raport publicat pe platforma Health.mil, aproape trei din fiecare 1.000 de militari bărbați beneficiază în mod necorespunzător de terapia cu testosteron.

Autorii raportului avertizau că tratamentul administrat fără indicație medicală poate provoca efecte adverse precum agravarea apneei obstructive în somn, retenția de lichide și apariția edemelor. Aceste probleme pot afecta capacitatea militarilor de a participa la misiuni și pot reduce nivelul de pregătire operațională.

Cu toate acestea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, susține că noua măsură urmărește optimizarea performanței fizice și protejarea sănătății militarilor pe termen lung.

Un nivel scăzut nu înseamnă automat tratament

Experții subliniază că terapia de substituție cu testosteron este recomandată doar în cazul bărbaților diagnosticați cu deficit hormonal, confirmat prin simptome specifice și prin cel puțin două analize efectuate dimineața, în zile diferite.

În astfel de cazuri, tratamentul poate îmbunătăți dorința sexuală, starea de spirit, densitatea osoasă și masa musculară. În schimb, la persoanele care au valori normale ale hormonului, administrarea suplimentară de testosteron nu și-a demonstrat beneficii semnificative.

Medicii recomandă, înainte de inițierea terapiei, identificarea eventualelor afecțiuni care pot determina scăderea temporară a testosteronului, precum apneea în somn sau alte probleme medicale tratabile.

Testarea poate afecta fertilitatea militarilor

Unul dintre cele mai importante riscuri asociate terapiei cu testosteron este afectarea fertilității masculine.

Potrivit medicului Joshua Halpern, urolog specializat în medicină reproductivă la Facultatea de Medicină Feinberg a Universității Northwestern, administrarea hormonului determină creierul să reducă producția naturală de testosteron la nivelul testiculelor. În consecință, scade sau chiar se oprește producerea spermatozoizilor, ceea ce poate provoca infertilitate.

Specialiștii avertizează că refacerea fertilității după întreruperea tratamentului poate dura chiar și câțiva ani.

În plus, terapia poate determina apariția eritrocitozei (n.r. o creștere excesivă a numărului de globule roșii), fenomen asociat cu un risc mai mare de formare a cheagurilor de sânge și de accident vascular cerebral. Alte reacții adverse pot include dezvoltarea țesutului mamar la unii bărbați și alte dezechilibre hormonale.

Experții consideră că noul program de testare poate identifica cazurile reale de deficit de testosteron, însă avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență, iar tratamentul trebuie prescris exclusiv în urma unei evaluări medicale complete.