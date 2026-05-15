Fenomenul testosteronului scăzut la bărbați: realitate medicală sau marketing agresiv?

Fenomenul testosteronului scăzut a devenit în ultimii ani un subiect intens promovat în social media și în industria privată a „sănătății masculine”, unde influenceri, platforme online și clinici comerciale susțin că o mare parte dintre bărbați ar suferi de „low T”, responsabil pentru oboseală, lipsă de energie, anxietate sau chiar depresie, notează The Guardian.

În paralel, medici endocrinologi și specialiști din sistemele publice de sănătate avertizează că diagnosticul este adesea exagerat, iar în unele cazuri transformat într-un produs comercial mai degrabă decât într-o problemă medicală reală.

Creșterea fenomenului și rolul platformelor online

În prezent, tot mai mulți bărbați ajung să suspecteze că au testosteron scăzut după expunerea la conținut online sau reclame targetate. Platforme de tip „men’s health” oferă teste rapide de sânge, consultații online și tratamente de substituție hormonală, sugerând că simptome comune precum oboseala sau lipsa de motivație pot indica un deficit hormonal. În același timp, pe rețele sociale circulă idei precum „T-maxxing”, adică încercarea de a crește nivelul de testosteron prin diverse metode, de la dietă și sport până la tratamente medicamentoase.

Endocrinologul Channa Jayasena, din cadrul NHS, spune că fenomenul a crescut vizibil și a devenit o temă frecventă în cabinetele medicale, unde tot mai mulți pacienți vin convinși că au o problemă hormonală. El explică faptul că testosteronul este un hormon esențial în dezvoltarea organismului masculin, dar că variațiile sale naturale nu înseamnă automat o boală.

Ce înseamnă cu adevărat „testosteron scăzut”

Medicii atrag atenția că diagnosticul real de hipogonadism este mult mai complex decât un simplu rezultat de laborator. Pentru a fi considerat un caz medical, nu este suficient un nivel mai mic de testosteron, ci este nevoie și de simptome clare, precum pierderea libidoului, lipsa erecțiilor matinale, infertilitate, osteoporoză sau depresie clinică. În lipsa acestor semne, variațiile hormonale sunt considerate de multe ori parte din normalitatea biologică.

Problema, spun specialiștii, este că în spațiul online aceste nuanțe dispar, iar testosteronul devine o explicație universală pentru aproape orice disconfort fizic sau psihic, ceea ce duce la anxietate inutilă și la cereri tot mai mari pentru tratamente hormonale.

Bărbați care spun că TRT le-a schimbat viața

Pe de altă parte, există și bărbați care susțin că terapia de substituție cu testosteron (TRT) le-a schimbat radical viața. Nick Dooley, de exemplu, povestește că a ajuns la tratament după analize private care indicau niveluri scăzute, deși medicii din sistemul public îi spuneau că valorile sale sunt în limite normale și îi recomandau tratamente pentru depresie.

El a ales terapia hormonală privată, iar ulterior a început să își suprime producția naturală de testosteron, primind hormonul prin injecții regulate. Dooley afirmă că efectele au fost semnificative, spunând că anxietatea a dispărut și că depresia s-a ameliorat complet, considerând că a revenit la o versiune mai bună a sa.

Industria TRT și expansiunea companiilor private

Creșterea interesului pentru testosteron a dus la dezvoltarea rapidă a unor companii private precum Voy sau Manual, care oferă servicii de testare și tratament direct consumatorilor. Modelul este unul simplu: chestionare online, analize de sânge și recomandarea de terapie hormonală atunci când valorile sunt considerate scăzute sau „borderline”.

Criticii acestui sistem spun că el poate încuraja supradiagnosticarea și transformarea unor bărbați sănătoși în pacienți pe termen lung, în timp ce susținătorii afirmă că sistemul public nu identifică suficient de repede cazurile reale de hipogonadism.

Între medicină și marketing

Specialiștii subliniază că linia dintre tratament medical și produs comercial devine tot mai neclară. În timp ce TRT poate fi esențial pentru un număr mic de pacienți cu deficit real, în multe alte cazuri simptomele sunt vagi și pot avea cauze multiple, de la stil de viață până la afecțiuni psihologice sau metabolice.

În acest context, dezbaterea rămâne deschisă: fenomenul „low testosterone” reprezintă o problemă medicală subdiagnosticată sau o piață creată și amplificată de marketingul modern al sănătății masculine?