Percheziții la mafia suplimentelor alimentare contrafăcute, unele vândute ca leac la boli incurabile. Rețea europeană cu ramificații în Rusia

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, împreună cu ofițeri de poliție din cadrul BCCO Iași, DCCO, BCCO București, BCCO Timișoara, SCCO Hunedoara, SCCO Ilfov, SCCO Caraș Severin și SCCO Covasna, au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic în formă continuată, spălare a banilor și evaziune fiscală în formă continuată.

Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea de colaboratori a căror activitate este ierarhizată pe patru paliere operaționale distincte, au acționat în mod coordonat până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziționau o anumită gamă de suplimente.

Iluzii vândute pe post de medicamente

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, până la momentul destructurării grupului infracțional organizat, membrii acestuia au provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 lei, 107.627.127 euro, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE.

„Grupul infracțional organizat a desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, ce a fost perfecționată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor și de optimizare a activității infracționale, dar și a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităților grupării și înlăturarea imediată a acestora. Astfel, liderii grupării au înființat societăți prin intermediul cărora au comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv România. Pentru a păstra aparența de legalitate, societățile au deținut sedii sociale și conturi bancare unde erau încasate sumele de bani provenite din vânzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare. Promovarea produselor s-a realizat în mediul online, preponderent de către o companie și platformă utilizată în schema infracțională, care se prezenta ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online în care entitatea mamă vinde produse prin intermediul unor parteneri plătiți pe bază de comision. Această companie și-a construit adevărate rețele de vânzători virtuali, care au activat pentru ea prin crearea, după un anumit șablon, a sute de site-uri având ca obiectiv inducerea în eroare a cât mai multor persoane”, transmite, joi, DIICOT.

Cum opera rețeaua

Totodată, prin intermediul platformei online a acestei societăți, li se explica noilor afiliați faptul că ei trebuie doar să atragă clienții către o pagină pusă la dispoziție de societate, după care clienții completau un formular simplu în care își treceau numărul de telefon.

Clienții (persoanele vătămate) erau contactați ulterior de către operatori call center, care își desfășurau activitatea în cadrul unor societăți înființate tocmai în acest scop, și care contribuiau la inducerea ori menținerea în eroare a persoanelor vătămate.

Tot pe platforma societății, afiliații erau instruiți cum să creeze conturi fictive pe rețelele de socializare, cum să le dezvolte pentru a părea reale și pentru a nu fi detectate de către proprietarii rețelelor drept conturi false și au beneficiat permanent de cursuri de perfecționare, unele dintre acestea fiind contra-cost.

După plasarea unei comenzi de către client pentru „suplimentul alimentar” promovat, afiliatul care ajutase la obținerea comenzii primea un comision prestabilit.

Suplimentele contrafăcute, vândute pentru a vindeca diabetul, cancerul și alte boli incurabile

„Este de menționat faptul că, deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului speculează nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care apelau clienții, se recomandau a fi medici sau specialiști în medicină. Produsele intitulate de către gruparea de criminalitate organizată drept „suplimente alimentare”, care în concret nu produc niciun efect asupra organismului uman și au o compoziție similară, indiferent de boala care se pretinde că o tratează, au fost promovate prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate, în mediul online fiind folosite fără drept numele și imaginea unor persoane reale, celebre în România, în special medici; numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau specialiști în anumite ramuri medicale, numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clienți reali ai produselor, precum și denumiri și sigle ale unor instituții publice”, mai arată DIICOT.

Investigațiile au arătat că o parte dintre persoanele care au achiziționat suplimentele, au renunțat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce a condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor.

400 de denumiri ale medicamentelor pe lista infractorilor

DIICOT menționează faptul că, ori de câte ori un produs începea să acumuleze reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată este formată cuprinde peste 400 de denumiri.

De asemenea, membrii grupului infracțional organizat au omis înregistrarea în evidențele financiar contabile a sumelor provenite din vânzarea produselor, prin întocmirea de documente justificative emise fictiv în numele altor societăți controlate de aceștia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele vândute pe teritoriul României, provocând astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat în cuantum de 32.166.258 lei (echivalentul a 6.558.898 euro).

Coordonare EUROJUST și EUROPOL: percheziții în mai multe state, depozitul central fiind în Bulgaria

„Având în vederea arealul de acțiune al grupării de criminalitate organizată, în luna februarie 2024, la inițiativa DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, a fost încheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare române și cele din Ungaria, având ca scop strângerea de probe și schimbul de informații relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infracțiunile investigate, precum și utilizarea probelor colectate în scopul urmăririi penale. Ulterior, la echipa comună de anchetă au aderat autoritățile judiciare din Republica Moldova, Polonia și Bulgaria. În cauză au fost emise și puse în executare Ordine Europene de Anchetă și Cereri de Asistență Judiciară Internațională în 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia și Slovacia), simultan cu operațiunea desfășurată în România fiind efectuate alte peste 100 de percheziții pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv în statele în care au fost emise OEA. Acțiunea a fost coordonată la nivelul EUROJUST și EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare în timp real”, precizează DIICOT.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate în România au fost găsite și ridicate aproximativ 250.000 cutii cu comprimate și flacoane cu diverse substanțe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente, de fapt produse fără valoare terapeutică demonstrată, care urmau să fie livrate către victime din România și din alte state europene.

La un preț mediu de vânzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicată reprezintă un potențial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro, sume ce urmau să fie extrase inclusiv de la pacienți cronici, în schimbul unor produse fără niciun efect terapeutic dovedit.

De asemenea, au fost găsite și ridicate laptopuri și medii de stocare ce conțin date relevante pentru continuarea anchetei și a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 220.158 lei și 77.180 euro, provenite din activitatea infracțională a grupării.

In urma activităților desfășurate, în România, cu sprijinul ANCOM si ICI au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.

Marți și miercuri, procurorii DIICOT Iași au luat măsura reținerii a 6 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată și spălarea banilor.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada 2019 – mai 2026, prin acțiunile desfășurate la anumite intervale de timp, inculpații au cauzat un prejudiciu de cel puțin 577.172.387 RON, 125.516.940 EURO, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

De asemenea, autoritățile judiciare din Polonia au luat măsura reținerii față de 3 inculpați și au dispus sechestru asigurător asupra unor sume de bani în zloți, în echivalentul a 1 milion euro și asupra unor imobile în valoare de 800.000 euro. În Republica Moldova sunt continuate cercetările față de 10 bănuiți, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost găsite cantități impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată.

Acțiunea desfășurată pe teritoriul României a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Române și de suportul specialiștilor din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANSVSA, Institutului de Bioresurse Alimentare București și ai ANABI.