Traian Băsescu îl portretizează pe Ilie Bolojan: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan". De ce crede că Bolojan va candida la Președinția României

Într-o intervenție pe postul public de televiziune, fostul președinte, Traian Băsescu, l-a comparat pe Ilie Bolojan, premierul interimar, recent demis de Parlament, cu Călin Georgescu, fostul candidat la Președinția României.
Sorina Matei
13 mai 2026, 23:13, Politic
De la Mesia Georgescu, la Mesia Bolojan

„Dar partidele PSD și PNL trebuie să înțeleagă că nu au soluție și dacă amândouă sunt responsabile de ce s-a întâmplat, de căderea Guvernului tot ambele partidele vor fi responsabile că am pierdut banii pentru înarmare și PNRR.

După falsificarea alegerilor din 2024 au apărut așa, niște alde Mesia.

A fost Georgescu Mesia până acum câteva luni. El era omul providențial, trimis de Dumnezeu să ne dea benzină cu 1 leu, apă, hrană și ce mai era acolo.

S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan. Și ăsta, de neschimbat și de neînlocuit”, a spus Traian Băsescu.

„Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale”

Fostul președinte al României crede că Ilie Bolojan va candida la Președinția României:

„Eu nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliul pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național. Liberalii trebuie să înțeleagă.

Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale. Presupun că va candida. Poate să facă foarte bine din funcția de Președinte al Senatului, da? Se întoarce înapoi la Senat, preia funcția de acolo, pe înțelegere…

Sigur, nu poți să îl pui pe Grindeanu. El e cel care a stârnit toată tensiunea până la eliminarea lui Bolojan, care nu era de eliminat. Ei trebuie să mai respecte un lucru. Trebuie să respecte că au un protocol. Dacă vor să rezolve problemele țării ar trebui simplu să spună: avem un protocol, voi liberalii aveți premier până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul pesedist”.

„Renominalizarea lui Bolojan nu este o soluție”

Întrebat dacă Ilie Bolojan poate fi renominalizat premier, după ce a fost demis de Parlament și și-a pierdut majoritatea guvernamentală, Traian Băsescu a spus că aceasta nu reprezintă o soluție:

„Bolojan nu trebuie să plece. Bolojan a fost revocat dar el trebuie să predea funcția numai după ce un nou premier își ia mandatul. Renominalizarea nu este o soluție. Să vină un alt liberal. Dar un liberal liberal, nu un liberal PSD-ist. Că la liberali sunt: liberali pesediști, liberali peneliști, liberali pedeliști. Trebuie să nominalizeze un liberal liberal. Au liberali pur sânge prin interior, pe acolo. Dar trebuie deblocate lucrurile în această încleștare a ambițiilor”.

În opinia lui Traian Băsescu, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderii PNL și PSD trebuie să găsească o soluție împreună de rezolvare a crizei politice:

„Chiar Bolojan și Grindeanu trebuie să vadă și spună: frate, hai să o rezolvăm. Pentru că dacă se pierd acești bani, ei vor fi responsabili. Nu, Cătălin Predoiu nu e o variantă. Am spus fără liberali PSD-iști. Trebuie un liberal, liberal”.

