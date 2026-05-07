Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu despre viitorul premier în cazul unui guvern minoritar: „Personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. Să fie Bolojan? Eu cred că da”

Ciprian Ciucu despre viitorul premier în cazul unui guvern minoritar: „Personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. Să fie Bolojan? Eu cred că da”

Ciprian Ciucu a declarat că, într-un eventual guvern minoritar PNL-USR-UDMR, premier ar trebui să fie politicianul cu cea mai mare încredere în rândul românilor.
Ciprian Ciucu despre ruperea PNL: „Dacă le e mai bine lângă PSD, drum bun. Dragoste cu sila nu se poate”
Ciprian Ciucu despre ruperea PNL: „Dacă le e mai bine lângă PSD, drum bun. Dragoste cu sila nu se poate”
Ciucu susține că unii liberali au discutat cu social-democrații despre înlocuirea lui Bolojan. Ce rol a jucat Nicușor Dan
Ciucu susține că unii liberali au discutat cu social-democrații despre înlocuirea lui Bolojan. Ce rol a jucat Nicușor Dan
Ciucu îl ironizează pe Grindeanu: Aș vrea să-l văd premier câteva luni. A mai fost fugărit o dată de la guvernare de populație
Ciucu îl ironizează pe Grindeanu: Aș vrea să-l văd premier câteva luni. A mai fost fugărit o dată de la guvernare de populație
Pui de urs, recuperat de jandarmi dintr-un copac în apropierea municipiului Sighișoara
Pui de urs, recuperat de jandarmi dintr-un copac în apropierea municipiului Sighișoara
Doi bărbați din Capitală, arestați preventiv pentru abuz sexual asupra unei fetițe de 9 ani
Doi bărbați din Capitală, arestați preventiv pentru abuz sexual asupra unei fetițe de 9 ani
Nițu Maria
07 mai 2026, 20:24, Politic

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat joi seara, la Antena 3, că într-un eventual guvern minoritar format din PNL-USR-UDMR și reprezentanții minorităților naționale, premier ar trebui să fie persoana cu cea mai mare încredere în rândul populației.

Ciprian Ciucu a explicat că un guvern minoritar are nevoie de legitimitate și de susținere publică pentru a putea funcționa.

Întrebat cine ar trebui să conducă un astfel de guvern, Ciucu a spus că nivelul de încredere al viitorului premier este cel mai important în această situație.

„În această situație cea mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. De ce? E foarte greu să conduci un guvern, mai ales minoritar, dacă tu ai încredere de 10%, 15%. N-ai autoritate, n-ai legitimitate. Lumea îți iese în stradă, automat. Întotdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10%, 15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a precizat că, în opinia sa, într-un asemenea context trebuie găsită „cea mai credibilă persoană” pentru funcția de premier.

„Și atunci va trebui să căutăm în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da. Poate să fie și altul, rămâne de văzut. Asta nu înseamnă că avansez un alt nume. Am spus doar care ar fi mecanismul, care ar fi cel mai bun pentru România”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă poate oferi un alt nume din PNL pentru funcția de premier, Ciprian Ciucu a răspuns că orice variantă ar trebui analizată în funcție de încrederea pe care o are în populație.

„Dacă găsim personalități din Partidul Național Liberal care au mai multă încredere în rândul populației decât Ilie Bolojan”, a afirmat el.

Discuția a ajuns apoi și la numele lui Cătălin Predoiu, prim-vicepreședintele PNL, despre care s-a vehiculat că ar putea fi o variantă de premier într-un guvern minoritar.

„Vreți să mă puneți în această situație în care eu să vorbesc de bine sau de rău un coleg? Despre colegii mei voi vorbi întotdeauna doar de bine. Mă gândesc că față de domnul Predoiu am o considerație specială pentru că am colaborat cu dânsu în 2016 și am rămas în relații mai mult decât decente, chiar bune”, a declarat liberalul.

El a continuat spunând că Predoiu este „un ministru competent” și un politician cu experiență.

„Cătălin Predoiu este un ministru competent. Este un ministru cu multă, multă experiență. A fost și premier interimar de multe ori. Acum ar trebui să vedem dacă domnul, colegul meu, Cătălin Predoiu, are acest grad sau nivel de încredere despre care am vorbit mai devreme”, a explicat Ciucu.

Acesta a susținut, de asemenea, că Ilie Bolojan se bucură de mai multă încredere publică decât alte nume din partid.

„Politicienii pot fi măsurați prin sondaj de opinie. Sunt instrumente științifice și pot fi măsurați. Dar permiteți-mi să lansez ipoteza că nu are nivelul de încredere de care se bucură domnul președinte Ilie Bolojan”, a spus Ciprian Ciucu.

Citește și

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Bărbat arestat după ce ar fi încercat să vândă telefonul furat al fostului șef de cabinet al premierului Keir Starmer
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Doi români, profesori de matematică, și-au depus candidatura pentru Parlamentul Țării Galilor și Consiliul Local Newcastle. Cum funcționează relația candidat-alegător în țările lor de adopție
Libertatea
Somonul afumat, asociat cu un risc mai mare de cancer. Specialiștii avertizează asupra consumului excesiv
CSID
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor