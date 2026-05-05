Ciprian Ciucu, prima reacție după moțiune: „Mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”

Marți, în urma rezultatului final al moțiunii împotriva Guvernului, primarul Capitalei a declarat că moțiunea „suveranistă, antieuropeană” a trecut.

Însă, Ciucu a adăugat că „noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan”, nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează.

Președintele PNL și premier al României, Ilie Bolojan a fost demis de către Parlament cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate, devenind premierul demis cu cele mai multe voturi împotrivă din ultimul deceniu.

Până la instalarea unui nou Executiv, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar cu atribuții limitate. Constituția prevede că Guvernul demis îndeplinește doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet.