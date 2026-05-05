Apple vrea să apeleze la Intel și Samsung pentru fabricarea cipurilor dispozitivelor sale în SUA

Apple analizează posibilitatea de a apela la Intel și Samsung pentru producerea procesoarelor principale ale dispozitivelor din SUA, au declarat surse familiarizate cu subiectul pentru Bloomberg.

Acest pas ar oferi o opțiune alternativă față de partenerul său de lungă durată, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Între timp, directorii Apple au vizitat o fabrică Samsung în curs de dezvoltare în Texas, care va produce cipuri avansate.

Momentan, discuțiile se află la început și, potrivit surselor, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru Bloomberg, Apple are rezerve în ceea ce privește utilizarea unei tehnologii care nu aparține TSMC și s-ar putea să nu continue în cele din urmă colaborarea cu un alt partener.

Informația vine în contextul în care Apple a proiectat procesoarele principale care alimentează dispozitivele sale și s-a bazat pe TSMC pentru a le construi. Cu toate acestea, penuria recentă privind siliciul, din care se fac procesoarele, a fost determinată, printre altele, de extinderea masivă a centrelor de date AI. Acest lucru subliniază necesitatea ca Apple să ia în considerare furnizori suplimentari.

Provocările pentru Samsung și Intel

Cu toate acestea, găsirea unor furnizori de rezervă nu este o sarcină ușoară, întrucât Intel și Samsung nu pot oferi în mod fiabil tipul de producție și amploarea care au transformat TSMC în principalul producător de cipuri la comandă pentru Apple.

Pe de o parte, pentru Intel, găsirea de clienți externi pentru producția de cipuri reprezintă un element cheie al planului de revenire al conducerii companiei, iar devenirea Apple drept client ar reprezenta, implicit, o victorie uriașă.

Pe de altă parte, Samsung a avut mai mult succes în acest domeniu, dar și aceasta a avut dificultăți în a ține pasul cu TSMC. Aici se adaugă și faptul că Samsung ar beneficia foarte mult dintr-o susținere din partea Apple, în contextul în care cele două companii sunt rivale pe piața telefoanelor, dar și în alte sectoare.