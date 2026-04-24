Prima pagină » Tehnologie » Intel se îndreaptă spre un nivel record, pe fondul cererii de procesoare bazate pe inteligența artificială, care susține previziunile optimiste

Intel se îndreaptă spre un nivel record, pe fondul cererii de procesoare bazate pe inteligența artificială, care susține previziunile optimiste

Acțiunile Intel au crescut cu peste 22% în tranzacțiile premarket de vineri, după ce compania a oferit o estimare solidă a veniturilor, indicând o cerere puternică pentru hardware-ul necesar rulării modelelor avansate de inteligență artificială
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
24 apr. 2026, 15:05, Știrile zilei

Dacă trendul se menține până la închiderea ședinței, titlurile ar putea atinge un maxim istoric, pentru prima dată din anul 2000, scrie Reuters.

La un preț de aproximativ 81 de dolari pe acțiune, evaluarea companiei ar crește cu circa 75,3 miliarde de dolari, semnalând încrederea investitorilor în strategia de redresare a gigantului american.

Deși Intel a ratat boom-ul inițial al AI, nereușind să concureze eficient cu GPU-urile dezvoltate de Nvidia și rămânând în urmă față de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company în producția avansată, contextul actual oferă o nouă oportunitate.

Cererea pentru procesoare centrale (CPU-uri) puternice, utilizate în sisteme AI complexe, este în creștere. Analiștii subliniază că rolul CPU-urilor în sarcini de tip „agentic AI” devine tot mai important, contribuind la revenirea companiei pe piață.

Strategia de redresare și sprijinul partenerilor

Sub conducerea CEO-ului Lip-Bu Tan, compania a implementat măsuri precum vânzarea de active, reducerea costurilor și restructurarea operațiunilor. În plus, Intel a beneficiat de sprijin din partea guvernului SUA și a unor parteneri importanți, inclusiv SoftBank și Nvidia.

Acțiunile companiei aproape s-au triplat de când administrația Donald Trump a anunțat o investiție în luna august, consolidând sentimentul pozitiv din piață.

Acord strategic cu Tesla

Un impuls important pentru divizia de producție a venit dintr-un acord cu Tesla, care va utiliza noul proces de fabricație 14A pentru dezvoltarea cipurilor destinate infrastructurii AI. Proiectul este asociat cu planurile lui Elon Musk privind un complex dedicat inteligenței artificiale.

Analiștii consideră acest parteneriat un pas major pentru ambițiile Intel de a deveni un jucător competitiv în producția de cipuri la comandă, rivalizând în viitor cu TSMC.

În același timp, rivalii direcți, precum Advanced Micro Devices, au înregistrat creșteri de 7%, iar acțiunile TSMC listate în SUA au avansat cu 3%, pe fondul optimismului general din sectorul semiconductorilor.

Cu toate acestea, oficialii companiei avertizează că riscurile legate de execuția proceselor de producție ar putea limita capacitatea de a valorifica integral cererea în creștere.

Recomandarea video

