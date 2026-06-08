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Lovitură pentru fumători într-o destinație preferată de români. Fumatul, interzis pe plajă

Dacă mergi în Antalya în această vară, lasă țigările acasă - sau cel puțin departe de plajă. Lara, Belek, Çamyuva și Beach Park au interzis fumatul din 5 iunie. Motivul: mucurile de țigară găsite pe fundul mării.
Lovitură pentru fumători într-o destinație preferată de români. Fumatul, interzis pe plajă
Andreea Tobias
08 iun. 2026, 21:18, Știri externe
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Fumatul a fost interzis pe patru dintre cele mai frecventate plaje din Antalya. Patru dintre cele mai frecventate plaje din Antalya – Lara, Belek, Çamyuva și Beach Park – au intrat în zona fără fum din 5 iunie 2026.

Interdicția face parte din Inițiativa Mediteranei Albastre și vizează reducerea poluării cu mucuri de țigară în ecosistemul marin.

Imaginile realizate pe fundul mării au arătat acumulări masive de mucuri de țigară printre nisip și pietricele. Coordonatoarea proiectului, Ebru Șahin, a explicat că mucurile sunt transportate în mare de curenți și provoacă daune grave ecosistemului.

„Protejarea mărilor începe cu mici schimbări de comportament”, a declarat ea.

Antalya are 640 de kilometri de litoral și primește anual aproximativ 17 milioane de turiști. Plajele selectate pentru prima etapă a interdicției au fost alese tocmai din cauza numărului mare de vizitatori.

Ce riscă turiștii prinși fumând pe plajă

Conform noilor reguli, fumatul este strict interzis în zonele desemnate, la fel ca aruncarea mucurilor de țigară. Amenda actuală pentru încălcarea interdicției în Turcia este de aproximativ 1.764 de lire turcești, echivalentul a 28 de lire sterline.

Dacă restricțiile vor fi extinse la nivel național – variantă luată în calcul de autoritățile turce – amenzile ar putea ajunge la 5.000 de lire turcești, circa 81 de lire sterline.

Ce alte țări au adoptat reguli similare

Turcia urmează un trend european.

În Spania există reguli stricte privind fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe plaje, cu amenzi între 30 și 2.000 de euro. Franța a introdus interdicție totală de fumat pe toate plajele și în spațiile publice.

Autoritățile turce iau în considerare extinderea restricțiilor și în afara plajelor, vizând facilități sportive, medicale și educaționale, locuri de joacă și lăcașuri de cult.

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