Țara care și-a atins obiectivul „fără tutun” dar în care nicotina este foarte populară

Suedia și-a atins obiectivul de a deveni o țară fără tutun până în 2025, sub 5% din populație fumând țigări zilnic. Astfel, numărul fumătorilor zilnici a scăzut de la 16% la 4,8% între 2003 și 2025, potrivit unui raport publicat de Consiliul Suedez pentru Informații despre Alcool și Alte Droguri (CAN).

În 2025, 10% din populația adultă a raportat că a fumat cel puțin o dată în luna precedentă. Femeile cu vârste cuprinse între 50 și 84 de ani constituie cel mai mare grup de fumători zilnici de țigări, cu 6%.

Pe de altă parte, raportul arată că în toate modurile de consum, nicotina continuă să fie foarte populară, un sfert din populație consumând-o zilnic, în special sub formă de țigări electronice sau snus, sau tutun pentru uz oral, care se plasează sub buza superioară, fie în pliculețe, fie vrac.

Snusul poate fi preparat cu sau fără tutun. În acest ultim caz, se numește „snus alb”, lansat pe piața suedeză în 2016 și adesea aromatizat cu arome dulci care atrag tinerii consumatori.

Snusul care conține tutun este interzis în Uniunea Europeană din 1992, dar Suedia a obținut o scutire când a aderat la UE trei ani mai târziu.

Succesul țării în reducerea fumatului este atribuit în mare măsură utilizării pe scară largă a snusului: aproximativ 19% din populație a folosit zilnic o formă de snus, comparativ cu 12% în 2007.

Agenția Canadiană Anti-Snus (CAN) raportează o creștere de 180% a vânzărilor de snus alb între 2021 și 2024, în timp ce vânzările de e-lichide au crescut vertiginos cu 640% în aceeași perioadă. Cea mai mare creștere a consumului de snus a fost observată în rândul femeilor, crescând de la 4% în 2007 la 14% în 2025.