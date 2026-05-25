Prima pagină » Știrile zilei » Țara care și-a atins obiectivul „fără tutun” dar în care nicotina este foarte populară

Țara care și-a atins obiectivul „fără tutun” dar în care nicotina este foarte populară

Suedia susține că are mai puțin de 5% dintre fumători zilnici și astfel și-a atins obiectivul stabilit: fără tutun. Însă un sfert din populație consumă nicotină zilnic, potrivit unui raport național.
Țara care și-a atins obiectivul „fără tutun” dar în care nicotina este foarte populară
Sorina Matei
25 mai 2026, 16:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Suedia și-a atins obiectivul de a deveni o  țară fără tutun  până în 2025, sub 5% din populație fumând țigări zilnic. Astfel, numărul fumătorilor zilnici a scăzut de la 16% la 4,8% între 2003 și 2025, potrivit unui raport publicat de Consiliul Suedez pentru Informații despre Alcool și Alte Droguri (CAN).

În 2025, 10% din populația adultă a raportat că a fumat cel puțin o dată în luna precedentă. Femeile cu vârste cuprinse între 50 și 84 de ani constituie cel mai mare grup de fumători zilnici de țigări, cu 6%.

Pe de altă parte, raportul arată că în toate modurile de consum, nicotina continuă să fie foarte populară, un sfert din populație consumând-o zilnic, în special sub formă de țigări electronice sau snus, sau tutun pentru uz oral, care se plasează sub buza superioară, fie în pliculețe, fie vrac.

Snusul poate fi preparat cu sau fără tutun. În acest ultim caz, se numește „snus alb”, lansat pe piața suedeză în 2016 și adesea aromatizat cu arome dulci care atrag tinerii consumatori.

Snusul care conține tutun este interzis în Uniunea Europeană din 1992, dar Suedia a obținut o scutire când a aderat la UE trei ani mai târziu.

Succesul țării în reducerea fumatului este atribuit în mare măsură utilizării pe scară largă a snusului: aproximativ 19% din populație a folosit zilnic o formă de snus, comparativ cu 12% în 2007.

Agenția Canadiană Anti-Snus (CAN) raportează o creștere de 180% a vânzărilor de snus alb între 2021 și 2024, în timp ce vânzările de e-lichide au crescut vertiginos cu 640% în aceeași perioadă. Cea mai mare creștere a consumului de snus a fost observată în rândul femeilor, crescând de la 4% în 2007 la 14% în 2025.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
Gandul
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
„Îmi bag… în interesul național, eu sunt ungur”. UDMR îi cere de urgență demisia ministrului Culturii, după înregistrarea șocantă în care înjură statul. Cum se apără Demeter Andras
Libertatea
Hidroelectrica transmite un avertisment pentru clienți. Ce trebuie să facă până pe 26 mai toți abonații pentru evitarea facturilor estimate
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia