Autobuz fără șofer lovit de tramvai chiar în ziua testării cu pasageri la bord, în Suedia

Ioana Târziu
25 mai 2026, 16:05, Știri externe
Un autobuz autonom a fost lovit luni de un tramvai, în prima zi de testare cu pasageri la bord, potrivit AFP.

Accidentul a avut loc în centrul orașului Göteborg din vestul Suediei.

Vehiculul a fost scos din funcțiune

În urma incidentului, autobuzul fără șofer a fost scos din funcțiune, iar ulterior va fi inspectat.

 „Autobuzul autonom, care transporta pasageri în Göteborg, a frânat și a fost lovit din spate. Nu au existat decese sau răniți”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei regionale de transport public, Patrik Chi, mai arată sursa.

Autobuzul fără șofer era pus în funcțiune de la sfârșitul lunii martie. Luni a fost, însă, prima zi de testări cu pasageri la bord. De asemenea, un șofer a fost prezent în autobuz pentru a prelua controlul, dacă era necesar.

Agenția Federală pentru Transporturi (Transportstyrelsen) aprobase funcționarea autobuzului autonom pentru o perioadă de probă până la 31 iulie 2027.

În prezent, vehiculele autonome din Europa operează în baza unor autorizații locale. Acestea sunt emise de fiecare oraș și pentru fiecare rută, adesea pe drumuri private.

UE nu a emis încă autorizații pentru vehiculele autonome

Uniunea Europeană nu a acordat încă autorizații la nivel european, pentru implementarea lor comercială.

Acest incident nu reprezintă prima dată când țara se confruntă cu dificultăți în experimentele tehnologice.

În Stockholm, o cafenea administrată de inteligența artificială nu oferă rezultatele dorite. La puțin peste o lună de la lansare, presa relatează despre numeroasele erori cauzate de managerul IA, cunoscut sub numele de „Mona”. Modelul de inteligență artificială dă o multitudine de comenzi bizare și are o interpretare foarte personală a legislației muncii, mai precizează sursa.

