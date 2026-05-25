Val de căldură în ploioasa Londră. Record doborât astăzi, după 104 ani

Un record care a existat timp de peste 80 de ani a fost doborât luni, 25 mai, în Regatul Unit. Potrivit Met Office, serviciul național de meteorologie al Marii Britanii, o temperatură de 33,5°C a fost înregistrată lângă Londra, o temperatură fără precedent pentru luna mai .

Recordul anterior pentru luna mai, stabilit la 32,8°C, fusese înregistrat de două ori în secolul al XX-lea, în 1922 și 1944.

Temperatura de 33,5°C a fost măsurată la Heathrow, la vest de capitală, a indicat agenția națională de meteorologie, Met Office, pe X, subliniind că se așteaptă ca temperatura să crească în continuare pe parcursul zilei.

„Recordurile sunt de obicei doborâte cu câteva zecimi de grad, ceea ce face ca acest val de căldură să fie excepțional pentru această perioadă a anului”, potrivit agenției meteorologice.

Temperaturi nemaivăzute din 2012 în luna mai

Deja sâmbătă și duminică, temperaturile depășiseră 30 de grade, un nivel nemaivăzut în luna mai din 2012.

Duminică, Met Office a declarat un val de căldură în opt locații din Anglia, inclusiv Greater London, Suffolk și Essex (în estul țării). Aceasta înseamnă că temperaturile au depășit 27 de grade Celsius timp de trei zile consecutive (28 de grade Celsius în Londra).

Doar nord-vestul Scoției și Irlanda de Nord sunt ferite de căldura intensă, care afectează o mare parte a Europei .