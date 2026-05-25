Val de căldură în ploioasa Londră. Record doborât astăzi, după 104 ani

Un record care a existat timp de peste 80 de ani a fost doborât luni, 25 mai, în Regatul Unit. Potrivit Met Office, serviciul național de meteorologie al Marii Britanii, o temperatură de 33,5°C a fost înregistrată lângă Londra, o temperatură fără precedent pentru luna mai .
Recordul anterior pentru luna mai, stabilit la 32,8°C, fusese înregistrat de două ori în secolul al XX-lea, în 1922 și 1944.
Temperatura de 33,5°C a fost măsurată la Heathrow, la vest de capitală, a indicat agenția națională de meteorologie, Met Office, pe X, subliniind că se așteaptă ca temperatura să crească în continuare pe parcursul zilei.
„Recordurile sunt de obicei doborâte cu câteva zecimi de grad, ceea ce face ca acest val de căldură să fie excepțional pentru această perioadă a anului”, potrivit agenției meteorologice.
Deja sâmbătă și duminică, temperaturile depășiseră 30 de grade, un nivel nemaivăzut în luna mai din 2012.
Duminică, Met Office a declarat un val de căldură în opt locații din Anglia, inclusiv Greater London, Suffolk și Essex (în estul țării). Aceasta înseamnă că temperaturile au depășit 27 de grade Celsius timp de trei zile consecutive (28 de grade Celsius în Londra).
Doar nord-vestul Scoției și Irlanda de Nord sunt ferite de căldura intensă, care afectează o mare parte a Europei .
„E plăcut (să avem această căldură), dar este mult, mult prea cald în comparație cu ceea ce ar trebui să avem în Regatul Unit”, a declarat Andrea Quaine, o mamă în vârstă de 41 de ani, intervievată duminică de AFP pe London Bridge. Ea a adăugat că este „îngrijorată, pentru că arată evident că schimbările climatice au loc”.
Conform consensului științific, schimbările climatice cauzate de om intensifică fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, secetele și inundațiile.
Regatul Unit a înregistrat cel mai fierbinte an înregistrat vreodată în 2025. Săptămâna trecută, comitetul de experți care consiliază guvernul britanic cu privire la politica climatică a avertizat că țara a fost „construită pentru o climă care nu mai există” și a cerut factorilor de decizie politică să adapteze infrastructura, cum ar fi școlile și spitalele, la încălzire.