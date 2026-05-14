El Niño revine în 2026. Ce înseamnă pentru vara care urmează

El Niño este o supraîncălzire periodică a apelor oceanice de suprafață din Pacificul tropical. Durează între nouă și douăsprezece luni și apare la fiecare doi-șapte ani.

Împreună cu fenomenul rece opus, La Niña, formează ciclul ENSO, unul dintre principalii factori ai variabilității climatice naturale, scrie La Stampa.

De ce este îngrijorător în 2026

În timpul fenomenelor El Niño, creșterea temperaturilor marine din Pacific se reflectă în temperaturi atmosferice mai ridicate la scară mondială. Suprapusă peste încălzirea globală, această contribuție naturală a împins temperaturile spre recorduri vizibile în 2014-2016 și mai ales în 2023-2024.

Pe lângă temperaturi, El Niño modifică și modelele de precipitații. Aduce ploi intense în sudul Americii de Sud și în Cornul Africii. Provoacă secetă și incendii în Australia și Asia de Sud-Est. Amplifică uraganele în Pacificul central-estic și le atenuează în Atlantic.

Ce se întâmplă în Europa

Europa se numără printre regiunile cel mai puțin influențate direct de ciclul ENSO. Efectele nu vor fi la fel de vizibile ca în alte zone ale planetei. Valurile de căldură intense rămân posibile, dar legătura lor directă cu El Niño este mai puțin clară.

Prognozele Copernicus Climate Change Service indică un trimestru iunie-august mai cald decât normalul, în special în sud-estul continentului. Sunt indicații generale care trebuie tratate cu prudență.

Pe termen scurt, după răcoarea din zilele acestea, meteorologii anticipează un gust de vară în jurul datei de 20 mai, odată cu ascensiunea unui anticiclon nord-african spre Europa central-occidentală.