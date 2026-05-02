Prognoza meteo pentru vara 2026. Fenomenul care poate aduce caniculă, secetă și furtuni violente în România

Cum va fi vara acestui an. Prognoza meteo pentru vara 2026

Vara 2026 se conturează ca una mai caldă decât normalul în mare parte din Europa, inclusiv cu un risc crescut de episoade de caniculă și perioade secetoase în unele regiuni. Pentru România, semnalul principal indică temperaturi peste mediile climatologice în special în vest, sud-vest și centru la începutul sezonului, în timp ce precipitațiile ar putea rămâne neuniforme.

Vara acestui an ar putea fi influențată de o schimbare importantă la nivel global: trecerea de la La Niña către El Niño. Potrivit NOAA, în aprilie 2026 condițiile ENSO erau neutre, însă apariția El Niño este probabilă în intervalul mai-iulie, cu o probabilitate de 61%, iar fenomenul ar putea persista până la finalul anului. NOAA menționează și posibilitatea unui El Niño foarte puternic, însă subliniază că acest scenariu depinde de menținerea anomaliilor de vânt din Pacific în lunile de vară.

Pentru Europa, cele mai recente prognoze sezoniere Copernicus indică un semnal clar de temperaturi peste medie în perioada iunie-august. Zonele centrale ale continentului au șanse ridicate să depășească pragul superior al climatologiei, în timp ce în Peninsula Iberică, Scandinavia, Regatul Unit și Irlanda semnalul de căldură rămâne prezent, dar ceva mai slab.

România ar putea avea un început de vară cald

În acest context, România se află într-o zonă în care probabilitatea unei veri mai calde decât normalul este ridicată, mai ales dacă circulația atmosferică va favoriza advecții de aer cald din sud și sud-vest. Cele mai expuse ar putea fi Câmpia de Vest, sud-vestul țării, sudul României și zonele joase din centru, unde episoadele de caniculă pot deveni mai frecvente în iulie și august.

Datele publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 4 mai – 1 iunie arată deja un început de sezon cu valori termice ușor mai ridicate decât normalul în vest, nord-vest și centru în prima săptămână, apoi în vest, sud-vest și local în centru în săptămâna 11–18 mai.

Va ploua?

La capitolul precipitații, tabloul este mai complicat. Pentru Europa, prognozele sezoniere indică semnale regionale diferite: unele zone ar putea avea ploi sub medie, în special în nord-estul continentului, în timp ce alte regiuni pot fi afectate de episoade de instabilitate. În România, începutul lunii mai este estimat de ANM cu deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării, urmat de o perioadă cu ploi apropiate de normal și, local, excedentare în nord-vest.

Asta înseamnă că vara 2026 nu trebuie privită doar ca o vară „caldă”, ci și ca una cu contraste. Perioadele lungi fără ploi pot alterna cu furtuni puternice, ploi torențiale, grindină și vijelii, mai ales în a doua parte a zilei, pe fondul încălzirii accentuate. Astfel de fenomene sunt greu de anticipat cu multe săptămâni înainte și nu sunt surprinse exact de prognozele sezoniere, care indică mai ales tendințe generale.

Pentru agricultură, cel mai important risc rămâne combinația dintre temperaturile ridicate și distribuția neuniformă a precipitațiilor. Chiar dacă unele regiuni pot primi episoade de ploi abundente, perioadele secetoase dintre acestea pot accentua stresul hidric, în special în sudul, sud-estul și vestul țării.

Meteorologii atrag atenția că prognozele sezoniere nu arată vremea de la o zi la alta, ci probabilitatea ca o lună sau un sezon să fie mai cald, mai rece, mai ploios sau mai secetos decât media. ECMWF explică faptul că aceste prognoze sunt produse lunar și exprimă anomalii și probabilități față de o climatologie de referință, nu valori exacte pentru fiecare localitate.