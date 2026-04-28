ANM: Bucureștiul intră într-un episod de vreme neobișnuit de rece cu ploi, vânt și temperaturi scăzute

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 2 mai, ora 10:00, este marcat de o informare meteorologică ce vizează condiții meteo deosebit de reci pentru această dată din calendar.

29–30 aprilie: răcire accentuată și ploi

În intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 30 aprilie, ora 09:00, vremea va deveni rece pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor apărea temporar pe parcursul zilei. Vântul va sufla în general moderat, contribuind la senzația de răcire. Temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară, va ajunge la 13–14 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 5–7 grade.

30 aprilie – 1 mai: frig deosebit pentru această perioadă

Răcirea se va accentua în intervalul 30 aprilie, ora 09:00 – 1 mai, ora 09:00, când vremea va deveni deosebit de rece pentru sfârșitul lunii aprilie. Cerul va avea înnorări persistente și va ploua temporar, cu o probabilitate mai mare în timpul zilei și seara. Vântul va sufla moderat, cu intensificări pe parcursul zilei, rafalele atingând 35–45 km/h.

Temperatura maximă va coborî până în jurul valorii de 8 grade Celsius, iar minima va fi de 3–4 grade, cu valori chiar mai scăzute, spre 1 grad, în zonele periferice ale orașului.

1–2 mai: vreme rece și instabilă

În intervalul 1 mai, ora 09:00 – 2 mai, ora 10:00, vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă. Temperatura maximă va urca ușor, până la 12–14 grade, însă nopțile vor rămâne reci, cu minime de 3–4 grade și valori apropiate de 1 grad în zona preorășenească. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea mai ales în a doua parte a zilei. Vântul va continua să sufle moderat.

Informare meteo în vigoare

Pe întreaga perioadă analizată, Bucureștiul se află sub o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Episodul de răcire vine într-un moment în care temperaturile normale pentru această perioadă ar fi trebuit să fie semnificativ mai ridicate, ceea ce face ca diferența resimțită să fie accentuată pentru locuitorii Capitalei.