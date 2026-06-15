Weekend aglomerat pentru pompierii militari: aproape 5.000 de intervenții în doar trei zile

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), echipajele operative au intervenit în mii de situații de urgență produse în întreaga țară pe parcursul weekendului.

Peste 3.900 de persoane au primit asistență medicală

Cea mai mare parte a misiunilor a fost reprezentată de intervențiile pentru acordarea primului ajutor. Echipajele SMURD au asistat medical peste 3.900 de persoane care au avut nevoie de sprijin de specialitate.

În același interval, 12 persoane au fost salvate din situații care le puneau viața în pericol. Este vorba despre intervenții la incendii, accidente rutiere și alte evenimente de urgență care au necesitat mobilizarea salvatorilor.

Sute de misiuni pentru salvarea oamenilor și animalelor

Pe lângă intervențiile medicale, pompierii au gestionat peste 750 de misiuni dedicate salvării persoanelor și animalelor aflate în situații de risc.

Aceste acțiuni au inclus operațiuni de descarcerare în urma accidentelor rutiere, precum și alte intervenții complexe desfășurate pentru limitarea efectelor unor situații de urgență.

Reprezentanții IGSU arată că astfel de misiuni necesită, de multe ori, intervenții rapide și coordonate pentru protejarea vieții și bunurilor.

Peste 130 de incendii stinse în trei zile

În paralel cu celelalte intervenții, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea a 135 de incendii produse în diferite zone ale țării.

Pompierii au intervenit pentru limitarea propagării flăcărilor și pentru reducerea pagubelor materiale provocate de aceste evenimente.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind cauzele incendiilor sau amploarea distrugerilor înregistrate.

Efecte ale vremii severe în 12 județe

În ultimele 24 de ore ale intervalului analizat, pompierii au fost solicitați și pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice.

Astfel de situații au fost raportate în 21 de localități din 12 județe: Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Dolj, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj și Timiș.

Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din două locuințe, trei anexe gospodărești, o curte, o stradă și un beci.

De asemenea, vântul puternic a provocat căderea a 20 de copaci. În urma acestor incidente, un autoturism a fost avariat.

Peste 100 de mesaje RO-ALERT

Pentru avertizarea populației și prevenirea situațiilor de risc, autoritățile au transmis 103 mesaje RO-ALERT în ultimele trei zile.

Alertele au vizat, în principal, prezența animalelor periculoase în apropierea zonelor locuite și avertizări privind producerea unor fenomene meteorologice periculoase.

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte măsurile de autoprotecție și să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale în cazul apariției unor situații de urgență.