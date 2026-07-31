Pompierii români din Franța, mobilizați în apropierea bazei de operații din localitatea Correns

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat vineri seară că pompierii români trimiși în Franța continuă intervenția pentru limitarea incendiilor de vegetație, în condițiile în care flăcările s-au apropiat inclusiv de baza de operații din localitatea Correns.

Potrivit IGSU, echipele din modulul național intervin în continuare conform planului stabilit de comandamentul francez, iar dispozitivul de intervenție este adaptat permanent în funcție de evoluția incendiului.

„Acțiunile destinate limitării propagării incendiului continuă, modulul național acționând conform dispozitivului stabilit de comandamentul francez”, a transmis IGSU.

Reprezentanții instituției au precizat că, pe parcursul misiunii, pompierii români au fost redistribuiți pentru a răspunde cât mai eficient schimbărilor din teren și pentru a acoperi zonele cu risc ridicat.

„Pe parcursul misiunii, militarii români au fost redistribuiți, astfel încât dinamica situației operaționale să fie optim acoperită. Întrucât flăcările se manifestă si în proximitatea bazei de operații, situată în localitatea Correns, s-a dispus ca autocisterna de 30.000 l și autospeciala de stingere cu capacitatea de 10.000 l să fie pregătite pentru intervenția imediată, în sprijinul forțelor aflate în teren, dacă situația o va impune”, a arătat IGSU.

Totodată, trei autospeciale de stingere cu o capacitate de 3.000 de litri acționează în zona Chemin de Saint-Germain (D45), din localitatea Correns, „pentru limitarea propagării incendiului, întrucât există riscul de extindere a acestuia către zona construită”

„Totodată, colegii noștri desfășoară misiuni de protejare a trei locuințe aflate în proximitatea frontului de incendiu, derulând acțiuni care să împiedice propagarea flăcărilor către acestea”, a mai transmis instituția.

IGSU spune că situația din teren se schimbă permanent, iar echipele române rămân pregătite să intervină ori de câte ori este nevoie, în sprijinul autorităților franceze.

„Situația operativă este într-o continuă dinamică, iar dispozitivul de intervenție este adaptat permanent, în funcție de evoluția incendiului și de solicitările de sprijin ale omologilor francezi. Echipajele modulului național sunt și rămân la datorie, pentru protejarea populației, a bunurilor și limitarea extinderii incendiului”, a transmis IGSU.