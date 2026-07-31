ANM: Patru zile de caniculă în București. Temperaturile ajung la 34 de grade

Vremea călduroasă se va menține în Capitală pe tot parcursul intervalului 31 iulie, ora 10.00 – 4 august, ora 10.00. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru municipiul București, maximele se vor menține în jurul valorii de 33-34 de grade, iar minimele vor coborî doar până la 15-19 grade, favorizând apariția nopților tropicale.

Disconfortul termic, aproape de nivelul critic

Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU), folosit pentru evaluarea disconfortului termic resimțit de organism, se va apropia în majoritatea zilelor de pragul critic de 80 de unități și îl va atinge în intervalul 2-3 august. Astfel, temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea din aer, vor face ca senzația de căldură să fie și mai accentuată.

Cerul va fi predominant senin, cu înnorări temporare doar în orele amiezii de luni, 3 august, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.

Canicula nu se oprește după apus

Nopțile tropicale sunt cele în care temperatura minimă nu scade sub 20 de grade sau rămâne foarte aproape de această valoare. În regiunile cu climă temperată, precum România, astfel de nopți sunt specifice episoadelor de caniculă și pot accentua disconfortul termic, deoarece aerul și locuințele se răcoresc mai puțin pe timpul nopții.

În astfel de condiții, riscul de epuizare termică și de agravare a problemelor de sănătate crește, în special pentru vârstnici, copii și persoanele cu afecțiuni cronice.

ANM poate actualiza avertizarea

Pe întreaga perioadă, pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind val de căldură, disconfort termic accentuat, caniculă și nopți tropicale.

ANM precizează că prognoza poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting, pentru fenomene meteorologice periculoase cu manifestare imediată și valabilitate de scurtă durată.