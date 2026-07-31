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Escapadele literare, noul trend în turism. Cărțile îi conving pe tot mai mulți turiști să-și aleagă destinațiile de vacanță

Romanele și memoriile de călătorie nu mai rămân doar surse de inspirație pentru cititori, ci influențează tot mai des și alegerea destinațiilor de vacanță. Așa-numitele „escapade literare” se conturează drept unul dintre noile trenduri din turism.
Escapadele literare, noul trend în turism. Cărțile îi conving pe tot mai mulți turiști să-și aleagă destinațiile de vacanță
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
31 iul. 2026, 11:12, Știrile zilei
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Un nou fenomen câștigă teren în turismul european: alegerea destinației de vacanță este influențată de lecturile preferate. Fie că este vorba despre romane, memorii sau jurnale de călătorie, tot mai mulți turiști decid să viziteze locurile în care se desfășoară acțiunea cărților sau care au inspirat scriitori celebri.

Publicația britanică The Guardian a reunit mărturiile unor cititori care au pornit în astfel de călătorii, demonstrând că literatura poate deveni un adevărat ghid turistic. În multe cazuri, experiența a depășit așteptările, iar vizitatorii spun că au descoperit locuri pe care, altfel, probabil nu le-ar fi inclus pe lista destinațiilor de vacanță.

De la Napoli și Sarajevo până în Irlanda de Nord

Printre destinațiile care au atras călători datorită cărților se numără Napoli, unde mulți turiști au ajuns după lectura tetralogiei „Prietena mea genială” de Elena Ferrante. Deși orașul este adesea asociat cu probleme sociale și criminalitate, vizitatorii spun că au descoperit o atmosferă primitoare și cartiere pline de farmec, diferite de imaginea promovată adesea în spațiul public.

Un alt exemplu este Sarajevo, vizitat de cititori inspirați de romanul „Fluturi negri” al scriitoarei Priscilla Morris. Orașul impresionează prin combinația dintre influențele orientale și occidentale, dar și prin urmele încă vizibile ale războiului din anii ’90.

Irlanda de Nord a devenit, la rândul său, o destinație pentru admiratorii volumului „Un loc aparte”, semnat de Dervla Murphy. Cei care au urmat traseele descrise în carte spun că au descoperit nu doar peisaje spectaculoase, precum Giant’s Causeway sau zidurile orașului Derry, ci și ospitalitatea localnicilor.

Romanele schimbă percepția asupra unor destinații

Experiențele prezentate de cititorii publicației britanice arată că literatura are capacitatea de a schimba percepția asupra unor locuri cunoscute mai degrabă prin stereotipuri sau evenimente istorice.

Același lucru s-a întâmplat în cazul insulei franceze Porquerolles, descoperită de un turist datorită romanelor lui Georges Simenon, sau al regiunii Provence, vizitată după lectura povestirilor lui Émile Zola. Alții au ales Insulele Orkney și Shetland, inspirați de volumul autobiografic „Luminile nordului” de Amy Liptrot, ori Munții Apenini, după lectura cărții „Dragoste și război în Apenini” de Eric Newby.

Un trend care poate inspira și turiștii români

Fenomenul oferă și o oportunitate pentru promovarea destinațiilor din România. Țara are numeroase locuri legate de opere literare și de biografiile unor scriitori consacrați, de la Ipotești, asociat cu Mihai Eminescu, până la Humulești, locul copilăriei lui Ion Creangă, sau peisajele transilvănene care apar în literatura contemporană.

Specialiștii din turism consideră că astfel de trasee tematice pot atrage un public interesat de experiențe autentice și de turism cultural, într-o perioadă în care călătorii caută tot mai mult povești și contexte, nu doar obiective turistice.

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