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Gheorghe Hagi, omagiu pentru Franco Baresi: „Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie”

Fostul internațional român Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de omagiu după decesul legendarului fundaș italian Franco Baresi, evocând duelurile purtate cu fostul căpitan al lui AC Milan și al naționalei Italiei.
Gheorghe Hagi, omagiu pentru Franco Baresi: „Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie”
sursă foto: BOGDAN STAMATIN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
31 iul. 2026, 12:31, Sport
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„Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea să joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendă a fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Franco!”, a scris Hagi, vineri, pe pagina sa oficială de Facebook.

Hagi și Baresi s-au întâlnit atât la nivelul echipelor naționale, cât și în campionatul Italiei, unde internaționalul român a evoluat pentru Brescia, iar Baresi a fost liderul defensivei lui AC Milan. Cei doi au fost adversari și în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, câștigată de formația italiană cu 4-0 în fața Stelei București, Baresi purtând atunci banderola de căpitan.

De-a lungul timpului, fostul fundaș italian a vorbit în termeni elogioși despre Hagi. Cu ocazia unei vizite la București, în 2015, Baresi declara că fostul decar al naționalei României a fost „un adversar extrem de dificil”, amintindu-și atât duelurile din competițiile internaționale, cât și pe cele din Serie A.

Franco Baresi, considerat unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului, a evoluat întreaga sa carieră la AC Milan, alături de care a câștigat șase titluri de campion al Italiei și trei Cupe ale Campionilor Europeni/Ligi ale Campionilor. Cu naționala Italiei a cucerit titlul mondial în 1982 și a fost vicecampion mondial în 1994.

De altfel, Baresi a debutat la echipa națională a Italiei într-un meci împotriva României, disputat la 14 decembrie 1982, în preliminariile Campionatului European.

Franco Baresi a murit vineri, la vârsta de 66 de ani, vestea fiind anunțată de AC Milan, club la care fostul fundaș și-a petrecut întreaga carieră de jucător și al cărui vicepreședinte de onoare era.

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