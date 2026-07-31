Naționala feminină de volei a României începe seria meciurilor de verificare înaintea Campionatului European 2026

Selecționata României, antrenată de Guillermo Naranjo Hernandez, va începe sâmbătă seria jocurilor de verificare cu un meci împotriva Ucrainei, ocupanta locului 16 în ediția din acest an a VNL. Formația din Ucraina efectuează, la rândul său, un stagiu de pregătire la Blaj, unde este programată și partida de verificare dintre cele două selecționate.

Ulterior, România va susține două partide amicale în deplasare, împotriva reprezentativei Cehiei, la Tabor, pe 6 și 7 august.

Ultimele teste înaintea Campionatului European vor avea loc în Italia, la Boario, unde echipa României va întâlni de două ori selecționata țării gazdă, campioana olimpică și mondială, proaspăt medaliată cu bronz în ediția 2026 a VNL. Cele două meciuri sunt programate pe 12 și 13 august.

Campionatul European feminin de volei se va desfășura în perioada 21 august – 6 septembrie, în Azerbaidjan, Cehia, Suedia și Turcia.

România va evolua în Grupa C, găzduită de Baku (Azerbaidjan). Tricolorele vor debuta pe 22 august, împotriva reprezentativei Țărilor de Jos, urmând să mai întâlnească în grupă Azerbaidjan, Belgia, Portugalia și Spania. Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală.