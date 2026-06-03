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Naționala de volei masculin a României debutează în Letonia în noul format din Liga Europeană

Naționala masculină de volei a României se îndreaptă miercuri spre Riga, pentru primul turneu din cadrul noului format al Ligii Europene, programat la finalul săptămânii, urmând să întâlnească reprezentativa țării gazdă, Letonia, și Kosovo, în faza preliminară a competiției.
Naționala de volei masculin a României debutează în Letonia în noul format din Liga Europeană
sursă foto: Federația Română de Volei
Petre Apostol
03 iun. 2026, 11:44, Sport
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Competiția înlocuiește Golden/Silver League și se desfășoară într-un nou format cu șase meciuri programate pe parcursul a trei weekenduri consecutive. Primele patru clasate la finalul fazei preliminare se vor califica în semifinale.

Primele două meciuri din Liga Europeană pentru naționala României vor avea loc la Riga, unde România va înfrunta Letonia, pe 5 iunie, și Kosovo, o zi mai târziu.

În ediția precedentă din Golden League, românii au învins Letonia cu 3-0 într-o partidă disputată la Mioveni. De asemenea, ultimul succes al României în fața Kosovo, care a jucat în Silver League, al doilea eșalon al competiției, datează din 2017, când tricolorii s-au impus cu 3-1.

După turneul din Letonia, România va găzdui al doilea weekend competițional la Mioveni. La turneul din România, echipa tricoloră va întâlni Azerbaidjan, pe 12 iunie, și Spania, pe 14 iunie.

Ultimele două partide ale tricolorilor din faza preliminară vor avea loc la Tirana, împotriva Danemarcei și Albaniei, pe 20 și 21 iunie.

Selecționata pregătită de Sergiu Stancu începe sezonul internațional de pe locul 24 în clasamentul mondial al Federației Internaționale de Volei (FIVB), cu 141,70 puncte.

Tricolorii vin după un an 2025 reușit, în care au ocupat locul al patrulea la finalul sezonului regulat din Golden League și poziția a cincea la turneul final al competiției. Tot anul trecut, România a revenit la Campionatul Mondial după o absență de 43 de ani.

Pe lângă Liga Europeană, reprezentativa României are ca principal obiectiv un rezultat bun și la Campionatul European, competiție la care țara noastră este una dintre gazde.

Lotul naționalei masculine a României pentru Liga Europeană:

Coordonatori

Claudiu Dumitru (Steaua)

Tudor Balu (Știința București)

Filip Constantin (Arcada Galați)

Sebastian Bratu (Rapid)

Universali

Alexandru Rață (Steaua)

David Țăranu-Runcan (Știința București)

Gabriel Bontea (Rapid)

Extreme

Daniel Chițigoi (SKRA Belchatow, Polonia)

Mircea Peța (Dinamo)

Rareș Bălean (Steaua)

Luca Martonos (Rapid)

Andrei Mihălescu (SCMU Craiova)

David Dinculescu (Arcada Galați)

Centrii

Bela Bartha (Trentino, Italia)

Andrei Butnaru (Arcada Galați)

Robert Călin (Dinamo)

Ștefan Lupu (Corona Brașov)

Libero

Carol Kosinski (Arcada Galați)

Sergio Diaconescu (Dinamo)

Vlad Kantor (Rapid)

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