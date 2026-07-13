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Vicecampioana României la volei masculin, Arcada Galați, prelungește contractul cu internaționalul sloven Sašo Štalekar

CSM Arcada Galați, vicecampioana României la volei masculin, a anunțat luni prelungirea contractului pentru încă un sezon cu internaționalul sloven Sašo Štalekar, unul dintre cei mai valoroși jucători de pe postul de centru din Divizia A1.
Vicecampioana României la volei masculin, Arcada Galați, prelungește contractul cu internaționalul sloven Sašo Štalekar
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
13 iul. 2026, 13:16, Sport
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În vârstă de 30 de ani și cu o înălțime de 2,14 metri, Sašo Štalekar a fost transferat la CSM Arcada în vara anului trecut.

Voleibalistul sloven a avut un rol important în parcursul echipei gălățene în sezonul trecut, contribuind la cucerirea titlului de vicecampioană națională.

Štalekar a încheiat al cincilea la capitolul blocaje sezonul trecut din Divizia A1. Slovenul a avut o medie de 0.66 blocaje pe set, cu 61 de blocaje în 92 de seturi jucate.

„Mă bucur că voi continua la Galați, îmi place enorm publicul de aici și vreau ca, alături de colegii mei, să răsplătim dragostea orașului față de volei”, a declarat Sašo Štalekar după semnarea noului contract.

Štalekar se află în această perioadă alături de naționala Sloveniei, cu care participă în Volleyball Nations League (VNL). Slovenia ocupă locul al patrulea după opt meciuri disputate, în urma echipelor din Japonia, SUA și Polonia.

În toamnă, el va evolua și la turneul final al Campionatului European.

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