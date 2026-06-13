Arcada Galați îl numește pe Răzvan Tănăsescu antrenor principal, după despărțirea de Sergiu Stancu

În vârstă de 47 de ani, Răzvan Tănăsescu a ocupat funcția de antrenor secund la CSM Arcada Galați din 2019. Din această postură, a contribuit la obținerea celor 5 titluri de campioană a României, dar și la Cupei României și Supercupei. De asemenea, a făcut parte din stafful tehnic al echipei naționale masculine a României.

Tănăsescu a fost libero al echipei naționale a României. La nivel de club, ca jucător, acesta a cucerit titlul de campion național cu Deltacons Tulcea și mai multe trofee alături de Tomis Constanța.

După retragerea din activitatea competițională, Tănăsescu și-a continuat cariera în antrenorat.

„Sunt mândru și recunoscător pentru încrederea pe care clubul mi-o acordă. CSM Arcada este casa mea de mulți ani și cunosc foarte bine valorile care au făcut din această echipă una dintre cele mai respectate din voleiul românesc. Preiau această responsabilitate cu entuziasm, dar și cu mult respect față de ceea ce s-a construit aici. Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin în carieră și îi asigur pe suporterii noștri că vom da totul pentru a continua tradiția performanței la CSM Arcada Galați”, a declarat noul antrenor principal.

Numirea lui Tănăsescu vine după plecarea lui Sergiu Stancu, antrenorul care a marcat cea mai prolifică perioadă din istoria clubului.

Potrivit datelor clubului, Sergiu Stancu a condus Arcada în 288 de meciuri oficiale, obținând 219 victorii și o rată de succes de 76%. În prezent, acesta își continuă activitatea la conducerea tehnică a echipei naționale masculine a României.

Reprezentativa României joacă în acest weekend în al doilea turneu al Ligii Europene, la Mioveni. În primul meci, disputat vineri seară, selecționata condusă de Stancu s-a impus în minimum de seturi cu Azerbaidjan, scor 25-23, 25-12, 25-7. Duminică seară întâlnește Spania, de la ora 19:00.