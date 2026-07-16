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CSM Arcada Galați transferă un tânăr internațional român, revelația sezonului trecut din Divizia A1 la volei

CSM Arcada Galați, vicecampioana României la volei masculin, a anunțat joi transferul lui David Țăranu-Runcan, unul dintre cei mai promițători voleibaliști români ai momentului.
CSM Arcada Galați transferă un tânăr internațional român, revelația sezonului trecut din Divizia A1 la volei
sursă foto: CSM Arcada Galați
Petre Apostol
16 iul. 2026, 11:49, Sport
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În vârstă de 20 de ani și înalt de 1,98 metri, jucătorul evoluează pe postul de universal/opus și a semnat un contract valabil pentru un sezon cu formația gălățeană.

Țăranu-Runcan vine după un sezon foarte bun la CSU Știința Politehnica București, unde s-a remarcat drept unul dintre cei mai eficienți marcatori din Divizia A1.

Tânărul jucător român a fost liderul marcatorilor echipei sale și al patrulea în clasamentul campionatului, cu 4,7 puncte pe set.

Evoluțiile sale au contribuit la parcursul peste așteptări al echipei bucureștene, mai ales în dueluri cu formațiile aflate în lupta pentru titlu.

Tânărul voleibalist este internațional de seniori al României și a făcut parte din lotul naționalei în campania din acest an.

Înainte de a ajunge la Știința București, Țăranu-Runcan a mai evoluat pentru Corona Brașov și Rapid București, acumulând experiență în primul eșalon încă de la o vârstă fragedă.

„Îmi doream mult să fac acest pas și abia aștept să înceapă noul sezon pentru a demonstra că pot lupta alături de CSM Arcada, noul meu club, pentru trofee. Cunosc atmosfera din tribunele Sălii Sporturilor din Galați și nu mai am nevoie de altă motivație”, a declarat David Țăranu-Runcan.

Considerat unul dintre cei mai promițători voleibaliști români ai noii generații, David Țăranu-Runcan este originar din Toplița și a trecut pe la toate loturile naționale de juniori, cu care a participat la trei Campionate Europene.

CSM Arcada, una dintre cele mai titrate echipe din voleiul masculin românesc în ultimii ani, a obținut medaliile de argint în sezonul trecut, după o finală pierdută în meci decisiv cu Dinamo București.

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