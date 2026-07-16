Bellingham explică schimbul de replici cu Messi devenit viral. Ce au avut de împărțit cei doi jucători în timpul semifinalei de la Cupa Mondială

Un moment petrecut în prima repriză a semifinalei Cupei Mondiale dintre Anglia și Argentina a atras atenția suporterilor din întreaga lume, după ce imaginile cu Jude Bellingham și Lionel Messi schimbând replici pe teren au devenit virale pe rețelele sociale.

În secvența surprinsă de camerele de televiziune, Messi îi răspunde mijlocașului englez cu o expresie serioasă, în timp ce Bellingham zâmbește și se îndepărtează, alimentând speculațiile privind o posibilă confruntare verbală între cei doi, relatează The Independent.

Bellingham: „Nu a fost nimic rău”

La finalul meciului, fotbalistul lui Real Madrid a explicat că discuția nu a avut un caracter conflictual. „Discutam despre un fault, de fapt. Nu a fost nimic rău. Sunt sigur că toată lumea va face din asta un subiect mare, dar chiar nu a fost ceva important”, a declarat Bellingham.

Internaționalul englez a oferit și detalii despre schimbul de replici cu căpitanul Argentinei. „Eu am spus că a fost un fault mai devreme, iar el mi-a răspuns: «Dar cel făcut asupra mea?». Eu i-am zis: «Ești suficient de puternic ca să îl suporți»”, a povestit mijlocașul.

„Un privilegiu să joc împotriva lui Messi”

Bellingham a ținut să sublinieze că are un respect deosebit pentru Lionel Messi, considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist din istorie. „A fost un privilegiu să joc împotriva lui. Nu a fost nimic împotriva lui. Evident, sunt în echipa care a pierdut și asta doare foarte mult, dar a fost un privilegiu să evoluez împotriva unuia dintre cei mai buni”, a spus fotbalistul englez.

Anglia, eliminată după revenirea Argentinei

Argentina, deținătoarea trofeului mondial, s-a impus cu 2-1 în semifinala disputată la Atlanta. Englezii au deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon, însă sud-americanii au întors rezultatul pe final, după două pase decisive oferite de Lionel Messi.

După meci, Bellingham a mai fost implicat într-un incident, fiind surprins lovindu-l ușor peste ceafă pe Valentin Barco, rezervă a Argentinei. Deocamdată, nu este clar dacă FIFA va analiza faza și dacă fotbalistul Angliei riscă o eventuală sancțiune disciplinară.

În urma eliminării, Anglia va disputa finala mică împotriva Franței, în timp ce Argentina va juca pentru apărarea titlului mondial.