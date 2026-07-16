Messi, după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026: Acest grup nu mai are nimic de demonstratl

„Am venit la acest turneu sub semnul întrebării, cu multe îndoieli în jurul nostru, dar eu știam că acest grup concurează întotdeauna, că dă mereu totul și că, atunci când este unit, găsește resurse chiar și atunci când pare că nu mai are de unde. Eram convins că vom fi între primele patru echipe și, mulțumită lui Dumnezeu, am ajuns între primele două. Venim după ce am fost campioni mondiali, am fost cea mai bună echipă din lume în ultimii patru ani, indiferent pe cine deranjează sau ce se spune. Am demonstrat încă o dată pe teren că nimeni nu ne oferă nimic de-a gata. Este o bucurie foarte mare”, a declarat Lionel Messi, la conferința de presă după semifinala cu Anglia.

Argentina a învins Anglia cu 2-1 în semifinale, prin golurile marcate de Enzo Fernández (85) și Lautaro Martínez (90+2), ambele după pase decisive ale lui Messi, urmând să întâlnească Spania în finală.

„Incredibil să ajungem din nou într-o finală de Cupă Mondială”

Căpitanul Argentinei a vorbit și despre încărcătura emoțională a semifinalei cu Anglia.

„A fost incredibil să trăim ceea ce am trăit și să ajungem din nou într-o finală de Cupă Mondială, cu tot ceea ce înseamnă acest lucru. Am jucat împotriva Angliei, într-o semifinală, iar asta este foarte special pentru toți. Înainte de meci spuneam că este doar un meci de fotbal și încercam să-l tratăm astfel, dar uneori este greu să controlezi emoțiile. Cred că încă de la intonarea imnului am simțit ceva aparte. Era un meci pe care niciunul dintre noi, argentinienii, nu voia să-l piardă”, a spus el.

Messi a afirmat că victoria împotriva Angliei era ultimul obiectiv important rămas pentru actuala generație.

„Îmi mai lipsea să câștig împotriva Angliei, mie și acestui grup, care nu mai are nimic de demonstrat. Cred că aceasta este a cincea finală consecutivă. Să joci încă o finală de Cupă Mondială, a doua la rând, este ceva nebunesc”, a declarat atacantul.

Referindu-se la pregătirea pentru turneul final, Messi a spus că a făcut toate eforturile pentru a ajunge în cea mai bună formă.

„M-am pregătit și am făcut totul pentru a ajunge în cea mai bună formă la Cupa Mondială și pentru a mă bucura de ea, simțindu-mă bine și util echipei. Am făcut tot posibilul pentru a ajunge în această stare și, mulțumită lui Dumnezeu, am reușit. Știam că voi fi la înălțime. Sunt fericit și mă bucur foarte mult”, a afirmat Messi.