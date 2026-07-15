CM 2026. De la Fuente, selecționerul Spaniei: Potențialul nostru de progres este infinit

„Această echipă nu încetează să mă surprindă. Marja noastră de progres este infinită. A fost un proces. Obiectivul era să ajungem în momentul decisiv în cea mai bună formă posibilă. Suntem la un nivel foarte ridicat din toate punctele de vedere”, a declarat Luis de la Fuente, la conferința de presă.

Spania s-a calificat în ultimul act al competiției după victoria din semifinală, scor 2-0, împotriva Franței și va întâlni în finală învingătoarea duelului dintre Anglia și Argentina. Semifinala Anglia – Argentina este programată miercuri, de la ora 22:00.

„Este greu să descriu ceea ce simt, dar trebuie să fie ceva asemănător cu fericirea și mândria de a conduce profesioniști ca acești jucători. Ne mai lipsește un singur pas și vom încerca să-l facem”, a mai declarat De la Fuente.

Tehnicianul a spus că tensiunea acumulată este firească înaintea unei finale mondiale.

„Este o responsabilitate uriașă. Să fii în finala Cupei Mondiale este un privilegiu rezervat celor aleși și trebuie să conștientizezi tot ceea ce înseamnă acest lucru. Când am început, în urmă cu aproape patru ani, am avut o idee și am rămas fideli ei. Ea ne-a adus până aici”, a spus el.

Selecționerul a apreciat modul în care jucătorii au aplicat planul tactic împotriva Franței.

„Trebuia să reușim un pressing avansat și să fim permanent aproape de ei. Cunoaștem foarte bine naționala Franței. Jucătorii au interpretat excelent indicațiile. Această echipă este atât de implicată, iar mesajul a fost că vom întâlni una dintre cele mai bune naționale, dar că noi vom avea cea mai bună echipă. Când avem o echipă ca a noastră, avem sentimentul că suntem de neînvins”, a spus tehnicianul.

Întrebat despre criticile formulate de selecționerul Franței, Didier Deschamps, la adresa arbitrajului, De la Fuente a răspuns: „Când lucrurile nu merg în favoarea ta, poți întotdeauna să cauți o scuză. Și noi am avut momente dificile cu arbitrii. Au existat faze la limită de ofsaid și câteva faulturi discutabile, dar nu sunt aici ca să vorbesc despre arbitraj. Ceea ce îmi doresc este ca toți să ne îmbunătățim: arbitrajul, VAR-ul, toată lumea”.

În privința adversarei din finală, De la Fuente a spus că Spania este pregătită pentru oricare dintre cele două variante.

„Ne este indiferent. Mi-ar plăcea Argentina datorită prieteniei pe care o am cu Lionel Scaloni, dar și Anglia are un nivel extraordinar de ridicat”, a spus tehnicianul.

Referindu-se la finala de duminică, selecționerul a respins ideea că ultimul act trebuie privit exclusiv prin prisma rezultatului.

„Nu cred în ideea că finalele există doar pentru a fi câștigate. Ele trebuie și trăite, trebuie să te bucuri de ceea ce ai realizat. Suntem fericiți. Ceea ce urmează poate fi cireașa de pe tort”, a încheiat antrenorul.