O nouă tendință face furori la Cupa Mondială 2026: de ce tot mai mulți fotbaliști își taie șosetele înainte de meci

Tot mai mulți fotbaliști aleg să le taie, să le ruleze până aproape de gleznă sau să le combine cu șosete speciale, susținând că astfel obțin un plus de confort și performanță. Specialiștii spun însă că fenomenul este influențat atât de nevoile sportive, cât și de preferințele estetice.

Șosetele clasice, înlocuite de variante personalizate

O analiză Reuters arată că la actuala ediție a Cupei Mondiale există diferențe tot mai mari în modul în care fotbaliștii poartă șosetele de joc.

În timp ce unii jucători le ridică până deasupra genunchilor, alții le coboară aproape de glezne, astfel încât să semene mai degrabă cu șosetele scurte decât cu echipamentul tradițional.

În multe cazuri, sportivii taie partea inferioară a șosetei oficiale și o folosesc doar ca manșon peste o altă pereche de șosete, de regulă modele cu aderență sporită, preferate pentru stabilitatea oferită în ghete.

Găurile din șosete au devenit o tendință

O altă practică tot mai răspândită este decuparea unor orificii în dreptul gambelor. Printre jucătorii surprinși cu astfel de modificări se numără englezul Jude Bellingham, germanul Leroy Sané și iranianul Mehdi Taremi.

Potrivit specialiștilor citați de Reuters, unii fotbaliști consideră că eliminarea presiunii exercitate asupra mușchilor gambei reduce disconfortul și poate îmbunătăți circulația sângelui în timpul meciurilor, deși opiniile privind beneficiile reale rămân împărțite.

Apărătorile devin tot mai mici

Modificările nu se opresc la șosete. Tot mai mulți fotbaliști folosesc apărători pentru tibie de dimensiuni foarte reduse, aproape invizibile sub echipament.

Regulamentele FIFA impun purtarea acestora în timpul meciurilor oficiale, însă nu stabilesc o dimensiune minimă, motiv pentru care numeroși jucători aleg variante compacte, considerate mai confortabile.

Alții preferă în continuare modelele clasice, care oferă un grad mai mare de protecție.

Regulile FIFA permit anumite adaptări

Deși echipamentul trebuie să respecte culorile și modelul aprobate de fiecare federație, regulamentul FIFA permite anumite adaptări privind modul în care sunt purtate șosetele.

Acest lucru a dus la apariția unor variante foarte diferite de la o echipă la alta, unele atent realizate, altele improvizate, cu tăieturi vizibile și materiale suprapuse.

Specialiștii în pregătire fizică atrag însă atenția că astfel de modificări nu garantează automat o performanță mai bună și trebuie adaptate nevoilor fiecărui sportiv.