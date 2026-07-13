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„Nu este doar Lamine”. Konaté avertizează înaintea semifinalei Franței cu Spania de la Cupa Mondială

Ibrahima Konaté a transmis că Franța nu își pregătește strategia în funcție de un singur jucător, chiar dacă atenția înaintea semifinalei Cupei Mondiale este îndreptată spre Lamine Yamal. Fundașul a subliniat că Spania este o echipă completă, cu numeroși fotbaliști capabili să decidă un meci.
„Nu este doar Lamine”. Konaté avertizează înaintea semifinalei Franței cu Spania de la Cupa Mondială
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
13 iul. 2026, 10:39, Sport
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„Nu ne gândim în mod special cum să îl apărăm pe Lamine Yamal. Spania este o echipă excepțională, cu foarte mulți jucători de mare valoare. Obiectivul nostru nu este să ne concentrăm asupra unui singur fotbalist, pentru că întreaga echipă îți poate crea probleme. Nu este doar Lamine, ci întreaga echipă a Spaniei”, a declarat Konaté, la conferința de presă premergătoare partidei din semifinalele Cupei Mondiale 2026.

Răspuns la afirmațiile lui Yamal

Fundașul francez a comentat și declarațiile făcute de Yamal înaintea partidei, după ce starul iberic a afirmat că Franța ar trebui să fie echipa care se teme.

„Nu. Sincer, nu acordăm atenție tuturor lucrurilor care se spun înaintea unui astfel de meci. Nu trebuie să ne fie frică de nimeni. Cel mai important este să păstrăm modestia cu care am început această competiție și să nu cădem în astfel de capcane. El poate spune ce dorește. Noi ne vom pregăti cât putem de bine și sper ca, la finalul meciului, rezultatul să fie în favoarea noastră”, a spus fundașul.

Konaté a rememorat și precedenta confruntare cu Spania, pierdută de Franța, explicând că lipsa relațiilor de joc din defensivă a avut un rol important.

„Nu are rost să ascundem adevărul, a fost un meci foarte dificil. Dar, dacă suntem sinceri, în acea zi, mai ales în apărare, au evoluat mulți jucători care nu aveau automatism între ei. Era pentru prima dată când formula respectivă juca împreună și asta a fost complicat. Cred că, dacă situația ar fi fost diferită, meciul nu s-ar fi desfășurat în același mod”, a explicat internaționalul francez.

„Real Madrid, cel mai mare club din istorie”

Konaté a vorbit și despre transferul său din această vară la Real Madrid, mărturisind că încă încearcă să conștientizeze pasul făcut în carieră.

„Real Madrid este cel mai mare club din istorie. Este un club excepțional. Pentru mine este un vis devenit realitate. În același timp, este un sentiment ciudat, pentru că nu cred că poți înțelege cu adevărat ce înseamnă să fii jucătorul lui Real Madrid până în momentul în care îmbraci tricoul acestui club”, a afirmat fundașul francez.

Semifinala Spania – Franța de la Cupa Mondială 2026 este programată marți, de la ora 22:00.

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