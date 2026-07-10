Poate un meci de fotbal să declanșeze un infarct? Ce au descoperit cercetătorii despre stresul provocat de marile partide

Odată cu desfășurarea fazelor decisive ale Cupei Mondiale, cardiologii reamintesc că fotbalul nu provoacă direct infarctul, însă poate reprezenta factorul declanșator la persoanele vulnerabile, scrie Euronews.

Un studiu celebru: riscul aproape s-a triplat în timpul Cupei Mondiale

Una dintre cele mai importante cercetări pe această temă a fost publicată în New England Journal of Medicine după Cupa Mondială din 2006, găzduită de Germania. Cercetătorii au constatat că în zilele în care naționala Germaniei disputa meciuri importante, numărul urgențelor cardiovasculare a crescut semnificativ.

În cazul celor mai tensionate partide, riscul producerii unui eveniment cardiovascular a fost de până la 2,7 ori mai mare decât în zilele obișnuite. Rezultatele au devenit un punct de referință pentru studiile care analizează efectele stresului emoțional asupra inimii.

Smartwatch-urile au confirmat reacțiile organismului

O cercetare publicată în 2026 în revista Scientific Reports de o echipă de la Universitatea Bielefeld din Germania a monitorizat peste 200 de suporteri cu ajutorul ceasurilor inteligente. Dispozitivele au măsurat permanent ritmul cardiac și nivelul stresului în timpul meciurilor. Rezultatele au arătat că partidele cu miză ridicată determină creșteri importante ale frecvenței cardiace și ale nivelului de stres fiziologic, în special în cazul fanilor foarte implicați emoțional. Reacțiile au fost chiar mai intense la spectatorii aflați în stadion decât la cei care urmăreau meciurile de acasă.

Fotbalul nu este singurul factor de risc

Specialiștii subliniază că emoțiile produse de un meci sunt rareori singurele responsabile pentru apariția unui infarct. Riscul crește atunci când stresul este asociat cu alți factori frecvenți în timpul marilor competiții sportive: consum excesiv de alcool, mese bogate, fumat, lipsa somnului sau afecțiuni precum hipertensiunea arterială, diabetul și colesterolul ridicat. Această combinație poate favoriza apariția tulburărilor de ritm cardiac, a crizelor hipertensive sau chiar a infarctului la persoanele cu boli cardiovasculare deja existente.

Cine trebuie să fie atent

Cardiologii spun că pentru majoritatea oamenilor sănătoși emoțiile unui meci nu reprezintă un pericol. În schimb, persoanele care au avut un infarct, suferă de boli cardiovasculare sau prezintă factori importanți de risc ar trebui să evite excesele, să își urmeze tratamentul și să nu ignore simptome precum durerea în piept, dificultățile de respirație, transpirațiile abundente sau durerea care iradiază spre braț ori mandibulă.

Emoțiile pot fi controlate

Specialiștii recomandă ca persoanele cu probleme cardiace să urmărească meciurile într-un mediu cât mai relaxat, să evite consumul excesiv de alcool și să facă pauze dacă simt că nivelul de stres devine prea mare. Concluzia cercetărilor este că fotbalul nu provoacă, în sine, un infarct, însă în cazul unei inimi deja vulnerabile, cele 90 de minute de tensiune pot reprezenta factorul care declanșează un eveniment cardiovascular.