Locul aparent sigur din frigider unde alimentele se strică mai repede. Ce nu trebuie păstrat pe ușă

De fiecare dată când frigiderul este deschis, produsele așezate pe ușă sunt expuse direct aerului cald din bucătărie. Temperatura variază astfel mai mult decât pe rafturile din interior, în special în partea din spate a aparatului.

Specialiștii recomandă să nu fie păstrate produse perisabile pe ușa frigiderului. Ouăle trebuie ținute în ambalajul original, pe un raft din compartimentul principal, nu în suportul montat pe ușă.

Ouăle nu trebuie mutate în suportul de pe ușă

Multe frigidere sunt prevăzute cu suporturi speciale pentru ouă, ceea ce îi determină pe consumatori să le scoată din carton și să le așeze pe ușă. Specialiștii recomandă însă păstrarea acestora în cutia originală, într-o zonă în care temperatura este constantă.

Administrația americană pentru Alimente și Medicamente arată că temperatura de pe ușă este mai ridicată decât în interiorul frigiderului și recomandă ca ouăle să rămână în carton. Frigiderul trebuie menținut la cel mult 4 grade Celsius.

Ambalajul original protejează ouăle și permite verificarea datei de valabilitate. FDA recomandă consumarea lor în aproximativ trei săptămâni de la cumpărare, pentru păstrarea calității optime.

Laptele și mâncarea gătită trebuie mutate pe rafturile interioare

Pe ușa frigiderului nu ar trebui păstrate nici laptele, carnea, peștele, preparatele gătite sau produsele care necesită o temperatură constantă.

Laptele poate fi așezat pe un raft interior, de preferat spre partea din spate. Carnea și peștele crud trebuie păstrate în recipiente închise, pe raftul inferior, pentru ca eventualele scurgeri să nu ajungă pe alte alimente.

Mâncarea gătită și resturile trebuie refrigerate în cel mult două ore de la preparare sau cumpărare. În zilele în care temperatura depășește aproximativ 32 de grade Celsius, intervalul recomandat scade la o oră.

Ce produse pot fi păstrate pe ușa frigiderului

Zona este mai potrivită pentru alimentele care suportă variații moderate de temperatură, precum:

muștarul și ketchupul;

sosurile și dressingurile;

gemurile;

murăturile;

apa și băuturile răcoritoare;

alte produse conservate, după respectarea instrucțiunilor de pe ambalaj.

Pentru siguranța alimentară, temperatura frigiderului trebuie verificată cu un termometru. Setarea indicată pe aparat nu reflectă întotdeauna temperatura reală, iar aerul rece trebuie să poată circula între produse. Un frigider încărcat excesiv poate răci neuniform alimentele.