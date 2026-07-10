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PMB îi invită pe bucureșteni să participe la o acțiune voluntară pentru curățarea Dâmboviței

Primăria Municipiului București a lansat un apel către locuitorii Capitalei invitându-i să participe astăzi la o acțiune de ecologizare a malurilor râului Dâmbovița. Timp de trei ore, voluntarii vor ajuta la strângerea peturilor și a gunoaielor aruncate pe malurile râului.
PMB îi invită pe bucureșteni să participe la o acțiune voluntară pentru curățarea Dâmboviței
Sursa Foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
10 iul. 2026, 12:56, Social
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„Dacă nu plecați din București, veniți să dați o mână de ajutor! Dâmbovița merită să fie curată. O scăpăm de peturile și de gunoaiele aruncate pe maluri. Astăzi, voluntarii, oamenii de bine sunt chemați să participe la acțiunea celor care iubesc cu adevărat apa care unește Bucureștiul: Dâmbovița Apă Dulce”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Primărie. 

Programul acțiunii și recomandări pentru participanți

Întâlnirea voluntarilor va avea loc astăzi, la ora 17:00, la Nod Makerspace, situat pe Splaiul Independenței nr. 160. Acțiunea de curățenie este estimată să dureze între două și trei ore și se va desfășura pe segmentul cuprins între zonele Timpuri Noi și Mihai Bravu. 

„Așadar, dacă vreți să faceți o faptă bună,  să protejați mediul și orașul, să petreceți câteva ore în aer liber, alături de oameni cu aceleași valori, vă așteptăm!”, continuă instituția. 

Organizatorii recomandă participanților să poarte încălțăminte comodă, șapcă sau pălărie pentru protecție împotriva soarelui și să aibă asupra lor o sticlă reutilizabilă pentru apă. Materialele necesare desfășurării acțiunii de ecologizare vor fi asigurate de organizatori.  

Malurile Dâmboviței sunt igienizate de trei ori pe lună de colegii de la ADPMB, conform unui program prestabilit. Muncitorii cosesc iarba și adună gunoaiele. Acțiunea de azi, cu voluntarii, ne sprijină în demersul nostru pentru mai multă curățenie pe spațiul verde”, conchide PMB. 

Pentru înscrierea la acțiunea de voluntariat, doritorii trebuie să completeze un formular Google în care să precizeze: numele și prenumele, adresa de email, vârstă, numărul de telefon pentru contact, solicitarea certificatului de voluntar , și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și fotografiere/filmare. 

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