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Dâmbovița: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a violat o fetiță de 5 ani în casa unde lucra

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din comuna Șelaru, județul Dâmbovița, a fost arestat preventiv vineri, fiind acuzat că a violat o fetiță de 5 ani. Bărbatul fusese primit în locuință de mama fetiței pentru a munci în curtea acesteia.
Dâmbovița: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a violat o fetiță de 5 ani în casa unde lucra
ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 22:50, Social
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„La data de 26 iunie a.c., în urma investigațiilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești, față de un bărbat, de 38 de ani, din comuna Șelaru, bănuit de comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor, a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore”, informează IPJ Dâmbovița. 

Potrivit anchetatorilor, fapta s-a produs duminică în jurul orei 15:00. Bărbatul se afla la domiciliul unei femei din comuna Șelaru, unde fusese angajat temporar pentru „a desfășura activități gospodărești”. 

Profitând de circumstanțe, individul a abuzat-o sexual pe fiica proprietarei imobilului, o minoră în vârstă de 5 ani. Deși evenimentul s-a produs în urmă cu cinci zile, sesizarea oficială a organelor de poliție a fost realizată astăzi, 26 iunie.  

„Tot astăzi, cel în cauză a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Găești, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile”, mai transmit autoritățile. 

„În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz”, conchid polițiștii dâmbovițeni. 

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