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Un bărbat din Japonia, arestat după un deceniu în care și-a terorizat vecinii cu muzică rock la volum maxim

Un bărbat în vârstă de 61 de ani din Japonia a fost arestat după ce, timp de aproape un deceniu, și-ar fi terorizat vecinii cu muzică rock difuzată la volum foarte ridicat și cu o chitară electrică amplificată.
Un bărbat din Japonia, arestat după un deceniu în care și-a terorizat vecinii cu muzică rock la volum maxim
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
31 iul. 2026, 16:15, Știri externe
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Potrivit presei locale, mai mulți locatari au acuzat probleme de sănătate provocate de zgomotul constant, relatează Gizmodo.

Ani de reclamații și avertismente ignorate

Incidentul s-a petrecut în cartierul Nishikyo din orașul Kyoto, unde Kazunori Yokoi ar fi fost reclamat în repetate rânduri pentru zgomot excesiv.

Conform informațiilor publicate de Kyodo News și preluate de presa japoneză, polițiștii l-au avertizat în mod repetat de-a lungul anilor, însă acesta ar fi continuat să difuzeze muzică la volum ridicat și să cânte la chitara electrică.

Mai mulți vecini, cu vârste cuprinse între 60 și 80 de ani, ar fi dezvoltat probleme de sănătate după expunerea îndelungată la zgomot, inclusiv depresie și tulburări de somn. O femeie de aproximativ 60 de ani ar fi suferit, de asemenea, de tinitus după aproape doi ani în care a fost expusă zgomotului.

Muzică rock, zi și noapte

Potrivit presei japoneze, bărbatul și-ar fi amplasat radioul la fereastră, orientat spre stradă, iar muzica rock ar fi fost difuzată permanent, 24 de ore din 24. În același timp, acesta ar fi început să cânte la chitara electrică încă din primele ore ale dimineții.

Nivelul sonor produs de instrument ar fi fost măsurat între 80 și 90 de decibeli, valori comparabile cu zgomotul produs de un camion aflat în mers sau de un utilaj electric și considerate potențial dăunătoare pentru auz în cazul expunerii prelungite.

Zeci de instrumente, confiscate de poliție

În urma arestării, autoritățile au confiscat din locuința bărbatului 76 de obiecte, inclusiv chitare, amplificatoare și alte echipamente audio.

Potrivit publicației News on Japan, bărbatul a recunoscut că a produs zgomotul reclamat de vecini, însă a negat că acțiunile sale ar fi provocat probleme de sănătate. Cazul urmează să fie analizat de instanță.

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