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Primarul New York-ului spune că orașul „nu are autoritatea” de a-l aresta pe Benjamin Netanyahu

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că orașul nu are autoritatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Primarul New York-ului spune că orașul „nu are autoritatea” de a-l aresta pe Benjamin Netanyahu
Maria Nițu
22 iul. 2026, 10:23, Știri externe
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Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a declarat miercuri că administrația locală nu are autoritatea legală de a pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Cu toate acestea, Mamdani a cerut autorităților federale americane să intervină dacă Netanyahu va ajunge în Statele Unite, potrivit Euronews. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Mamdani l-a atacat și criticat pe premierul israelian.

„Benjamin Netanyahu este un criminal de război. Arhitectul unui genocid oribil împotriva poporului palestinian”, a afirmat primarul.

Curtea Penală Internațională a emis în noiembrie 2024 un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu. Instanța îl acuză de crime de război, inclusiv folosirea înfometării ca metodă de război și atacuri deliberate asupra populației civile, dar și de mai multe crime împotriva umanității.

Zohran Mamdani a spus că este de acord cu poziția Curții și crede că premierul israelian ar trebui să fie judecat pentru faptele sale. Cu toate acestea, el a precizat că, după ce a fost analizată legislația în vigoare, administrația orașului a concluzionat că nu poate pune în aplicare mandatul.

„După ce am analizat toate căile disponibile conform legislației aplicabile, am stabilit că nu avem autoritatea legală independentă pentru a pune în aplicare acest mandat. Guvernul federal, însă, are. Îi îndemn să se alăture CPI și să execute acest mandat”, a declarat Mamdani.

Biroul lui Benjamin Netanyahu a respins acuzațiile formulate de Curtea Penală Internațională la adresa lui și a caracterizat instituția drept o „curte de cangur”, spunând că mandatul de arestare emis împotriva premierului este „fals”.

La începutul acestei săptămâni, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Benjamin Netanyahu nu riscă să fie arestat dacă se află pe teritoriul american.

Premierul israelian ar putea participa în luna septembrie la summitul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc la New York.

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