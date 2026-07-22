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Clipuri false cu soldați polonezi care critică Ucraina, generate cu inteligență artificială. Kievul acuză o campanie de dezinformare a Kremlinului

Mai multe videoclipuri distribuite în ultimele zile pe rețelele sociale, care par să prezinte soldați polonezi criticând Ucraina, sunt falsuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale și fac parte dintr-o campanie coordonată de dezinformare atribuită Kremlinului, potrivit cercetătorilor în domeniul securității informaționale.
Clipuri false cu soldați polonezi care critică Ucraina, generate cu inteligență artificială. Kievul acuză o campanie de dezinformare a Kremlinului
Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Andrei Rachieru
22 iul. 2026, 11:37, Știri externe
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Conform agenției de presă de stat din Polonia, PAP, imaginile au fost distribuite pe platforme precum YouTube, TikTok, Facebook și Instagram și sunt prezentate ca interviuri cu persoane îmbrăcate în uniforme militare, scrie TVP World.

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina susține că materialele reprezintă o „campanie coordonată de dezinformare” desfășurată cu ajutorul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Potrivit instituției ucrainene, scopul acestor materiale este de a submina sprijinul internațional pentru Ucraina și de a discredita statele aliate ale Kievului.

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