Clipuri false cu soldați polonezi care critică Ucraina, generate cu inteligență artificială. Kievul acuză o campanie de dezinformare a Kremlinului

Conform agenției de presă de stat din Polonia, PAP, imaginile au fost distribuite pe platforme precum YouTube, TikTok, Facebook și Instagram și sunt prezentate ca interviuri cu persoane îmbrăcate în uniforme militare, scrie TVP World.

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina susține că materialele reprezintă o „campanie coordonată de dezinformare” desfășurată cu ajutorul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

A coordinated disinformation campaign using AI technologies has been detected in the Polish segment of social media, aimed at undermining support for Ukraine and discrediting allies. Polish fact-checking platforms @DemagogPL and @konkret24 have drawn attention to this operation pic.twitter.com/1VPxW5CyVT — Center for Countering Disinformation (@CforCD) July 21, 2026

Potrivit instituției ucrainene, scopul acestor materiale este de a submina sprijinul internațional pentru Ucraina și de a discredita statele aliate ale Kievului.