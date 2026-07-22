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General american: Un F-16 al Ucrainei a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene ucrainene a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc într-o luptă aeriană, a declarat generalul american Dan Caine în timpul unei audieri în Senatul SUA. Acesta nu a precizat, însă, tipul aeronavei rusești și nici armamentul folosit.
General american: Un F-16 al Ucrainei a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc
Luiza Moldovan
22 iul. 2026, 11:51, Știri externe
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Un avion F-16 al Forțelor Aeriene ucrainene a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc într-o luptă aeriană, a declarat generalul american Dan Caine în timpul unei audieri în Senatul SUA.

Acesta nu a precizat ce tip de aeronavă rusă a fost distrusă și nici ce armament a fost folosit, potrivit Defense Romania.

Întrebat de senatorul democrat Richard Durbin despre impactul pe care l-ar avea o eventuală suspendare, pentru trei ani, a finanțării sistemelor de apărare aeriană destinate Ucrainei, generalul Caine a vorbit despre consolidarea capacităților militare ale Kievului cu sprijinul statelor partenere.

„Am avut primul atac aer-aer, în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc”

„În ultimii ani, datorită sprijinului multor parteneri, Ucraina și-a consolidat semnificativ sistemul de apărare eșalonat”, a declarat oficialul american.

Generalul a oferit apoi un exemplu despre evoluția capacităților aeriene ale Ucrainei.

„Vreau să subliniez munca incredibilă pe care o face baza industrială ucraineană pe măsură ce își extinde propriile capacități.

Aceasta variază de la capacitățile lor sol-aeriene până la capacitățile lor aer-aeriene. Voi menționa că recent am avut primul atac aer-aer, în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc”, a afirmat Dan Caine.

„Vreau ca Ucraina să câștige”

Generalul nu a oferit detalii privind modelul avionului rusesc doborât și nici despre rachetele folosite în confruntarea aeriană.

În aceeași audiere, Caine a fost întrebat pe cine ar dori Statele Unite să vadă câștigător în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Vreau ca Ucraina să câștige”, a răspuns acesta.

Ucraina operează în prezent aproximativ 40 de avioane F-16 Fighting Falcon, primite de la statele aliate.

Aeronavele sunt folosite în principal pentru apărarea spațiului aerian și interceptarea rachetelor rusești, iar oficialii ucraineni susțineau la sfârșitul anului 2025 că aceste avioane au interceptat aproximativ 1.300 de rachete lansate de Rusia.

Declarația generalului Dan Caine reprezintă prima confirmare publică din partea unui oficial militar american privind doborârea unui avion de vânătoare rusesc de către un F-16 operat de Ucraina. Până în prezent, autoritățile de la Kiev nu au făcut publice detalii despre acest incident, iar informațiile nu au fost confirmate de partea rusă.

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