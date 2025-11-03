România cumpără 18 aeronave F-16 Fighting Falcon. Acestea costă 1 euro

Ministrul Apărării a anunţat că luni a fost semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele sunt cumpărate cu un preţ simbolic şi vor fi folosite doar pentru antrenamente.

„Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni. Achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro. Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române”, a transmis Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

Potrivit ministrului, următoarea etapă va fi „integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române”.