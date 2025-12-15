Alertă în Turcia: Avioanele F-16 au doborât o dronă „scăpată de sub control” venită dinspre Marea Neagră

Turcia a anunțat că a doborât, luni, o dronă scăpată de sub control, care se apropia de spațiul său aerian dinspre Mare Neagră, scrie Türkiye Today.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului turc al Apărării, aeronava a fost detectată și urmărită în conformitate cu procedurile de rutină în timp ce se apropia de spațiul aerian turc dinspre Marea Neagră. Avioane F-16 sub comanda NATO și națională au fost trimise în misiune de interceptare pentru a menține securitatea spațiului aerian.

Pentru a preveni orice incident potențial, armata a doborât vehiculul fără pilot într-o zonă sigură, departe de zonele rezidențiale, a declarat ministerul.

„A fost lovită și doborâtă într-o zonă sigură, în afara zonelor rezidențiale”, se arată în comunicat.

Düşürülen İHA ile ilgili açıklama. pic.twitter.com/ePilFhPaTM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2025

Autoritățile nu au specificat originea sau tipul dronei, nici dacă aceasta efectua o misiune de recunoaștere, avea o defecțiune de navigație sau era afectată de interferențe externe.

Avioanele F-16 turcești patrulează în mod regulat spațiul aerian extins al țării. Ca stat membru NATO, Turcia menține sisteme solide de apărare aeriană pentru a-și monitoriza frontierele, în special de-a lungul coastei Mării Negre, unde aeronavele neidentificate pot reprezenta o amenințare la adresa securității.