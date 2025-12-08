Nicușor Dan, despre drona prăbușită în Vaslui, într-un interviu pentru Le Monde: Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestră în acea zonă

Într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, președintele Nicușor Dan a vorbit despre incidentul produs în 25 noiembrie, în urma căruia o dronă rusească a tranzitat mai multe județe din România fără să fie doborâtă de aviația NATO, apoi s-a prăbușit în județul Vaslui.

Întrebat de jurnaliștii publicației de ce nu a fost doborâtă drona care a zburat câteva ore în spațiul aerian al țării, Nicușor Dan a subliniat că direcția de zbor a acesteia a reprezentat o noutate.

„Suntem pregătiți pentru drone care vin din regiunea Odessa, dar aceasta a intrat mai la vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate”, a spus Nicușor Dan pentru Le Monde.

Șeful statului a mai recunoscut că în zona respectivă, pe unde a pătruns drona, nu există multe mijloace de apărare terestră.

„Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestră în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit un nou sistem de la americani, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiecte care zboară la altitudine foarte mică”, a afirmat Nicușor Dan pentru sursa citată.

25 noiembrie: Dronă rusească găsită în Vaslui. A căzut în curtea unui localnic

În data de 25 noiembrie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Au fost emise mesaje RO-Alert pentru județul Galați și, în premieră, și pentru județul Vrancea. Piloții au avut autorizare „de a angaja ținta aeriană”, spunea purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel.

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, declara la momentul respectiv că drona „putea fi distrusă dacă se întruneau toate condițiile pentru a… piloții trebuiau să vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată tragă în ea cu o rachetă. (…) Iată că n-au reușit, din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos, evident. Și dânșii cu siguranță și-ar fi dorit să o poată da jos, în siguranță”, a spus acesta.